На Львовщине дети сами собрали деньги на бронежилеты для ВСУ 1 25.06.2022, 20:31

С российскими оккупантами сражается вся Украина.

В Стрыйском районе (Львовская область) дети самостоятельно собрали деньги на покупку двух бронежилетов для бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Facebook представители Львовской областной государственной администрации.

Как говорят чиновники, благотворительный фонд "Произведения добро" поддержал инициативу юных волонтеров, которые назвали свой проект "Блокпост юного патриота ради мечты".

Дети обращались к водителям проезжающих мимо автомобилей с просьбой поддержать военнослужащих и присоединиться к сбору средств на бронежилет.

За три дня работы "блокпоста" дети собрали денежные средства на два бронежилета для воинов их Стрыйского района, которые защищают сейчас Украину на фронте.

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