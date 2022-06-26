Белорусский экспорт «упал» на дно 26.06.2022, 12:38

Ситуация во внешней торговле близка к катастрофической.

Данные о внешней торговле товарами Беларуси за первые четыре месяца 2020 года, предоставленные Национальным статистическим комитетом, свидетельствуют о том, что «белорусское внешнеторговое чудо» рассеивается как дым, сообщает «Белсат». Картина близка к катастрофической, говорят эксперты.

Доля экспорта: Россия и Китай – вверх

По итогам января-октября белорусский экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился не катастрофически – на 2,6% до 11,2 млрд долларов. Более резкие изменения наблюдаются в торговле со странами ЕС. Зарубежные поставки туда упали на 15,2% до 2,5 млрд долларов. В то время как в Россию выросли на 14% и составили 5,4 млрд долларов. Национальный статистический комитет с апреля скрывает данные о том, какие именно товары, в каком количестве и в какие страны мы продаем, поэтому делать выводы о ситуации с экспортом можно только исходя из данных, кто и на какую сумму купил у нас товаров.

Как свидетельствует статистика, десяток стран, куда поставлялись наибольшие объемы товаров из Беларуси (в денежном эквиваленте) в январе – апреле 2022 года, почти не претерпела за год изменений в своем составе. Разве что из топ-10 ушла Бразилия, доля белорусского экспорта в которую составляла 1,5% от общего экспорта за 4 месяца 2021 года (168,3 млн долларов). Эта страна –традиционный покупатель белорусских калийных удобрений, которые сейчас попали под санкции.

Основные перемены произошли в количественных показателях доли экспорта, и тренды здесь очевидны: доля экспорта в Россию и Китай растет, в Украину, Германию, Нидерланды – снижается. Пока медленно, так как в довоенные месяцы в начале года Беларусь откровенно в экспорте в полную силу.

Россия продолжает вести среди импортеров и усиливает свои позиции: если в январе – апреле 2021 года доля экспорта в эту страну составляла 41,3 %, то в этом году она выросла до 48,3 %. Украина занимает пока что традиционное второе место, но доля экспорта в страну, ведущую оборонительную войну, в январе – апреле снизилась почти на 2 процентных пункта (п. п) – до 1 млрд долларов.

Снизилась также доля экспорта в Нидерланды (минус 1,25 п. п до 585 млн долларов), куда шли беларусские нефтепродукты и Германию (минус 2,5 п. п. до 221,7 млн долларов), которая еще недавно покупала нашу нефть. Переориентация в действии – доля экспорта товаров в Китай выросла до 3,95% по сравнению с прошлогодними 2,36 %. Туда в январе-апреле 2022 года было продано товаров на 441,3 млн долларов.

Йемен, Ливан, ОАЭ: фантастический рост импорта из Беларуси

Более четкая и интересная картина вырисовывается, если анализировать цифры за апрель 2022 года по сравнению с апрелем 2021-го, когда уже начали действовать очередные санкции. Получаем, что, согласно статистике Минстата, наибольший рост экспорта белорусских товаров выдают такие страны, как Албания, Ангола, Оман, Йемен, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Ливан, Танзания, Гонконг. Причем рост –фантастический. Правда, надо отметить, что такой рост в основном обусловлен низкой базой прошлого года.

Лидер здесь Йемен. Если в апреле 2021 года Беларусь поставила товаров в Йемен всего на 900 долларов, то через год – на 251 тысячу долларов (рост – почти на 280 %).

Впечатляет рост экспорта в Ливан. В апреле 2021-го Беларусь поставила туда товаров на 99,7 тысяч долларов, через год имеем уже цифру под 4 миллиона (3,97 млн долларов) – почти в 40 раз больше. Если в прошлом году экспортировали в Албанию товаров на 2,7 тыс долларов, то в этом году – на 43,4 тысячи долларов (плюс 160 %).

Констатируем также десятикратный рост поставок в Анголу (в апреле 2022-го – почти на 1 млн долларов). Почти в шесть раз вырос экспорт в Объединенные Арабские Эмираты, примерно в четыре раза – в Оман и Ирак. Напомним, что речь идет только об одном месяце-апреле.

Эксперт по товарным рынкам Петр Морозов высказывает гипотезу, что такой стремительный рост белорусского экспорта в указанные страны может отражать в данных «Белстата» настоящие направления поставок нефтепродуктов из Беларуси, которые ранее шли через Великобританию и Нидерланды.

«Теперь они могут оформляться не у британского или нидерландского трейдера в связи с санкциями, а напрямую», – объясняет Петр Морозов.

Но замечает, что на самом деле объемы прироста не такие и большие («Если дойдет до миллиарда долларов – тогда, возможно, это какая-то схема»). Морозов не исключает, что к статистическому приросту экспорта в эти страны в апреле могли привести поставки сельскохозяйственной техники из Беларуси (те же тракторы).

Экспорт в Украину и ЕС: «тотальный обвал»

На фоне бешеных темпов прироста экспорта в азиатские и африканские страны наблюдаются и совершенно противоположные тенденции. Так, экспорт белорусских товаров в Украину в апреле 2022 года (второй месяц войны) по сравнению с апрелем 2021-го сократился на 96,6 %. Если год назад в апреле Беларусь экспортировала в Украину товаров почти на 425 млн долларов, то ровно через год – на 14,5 млн.

Экспорт в Великобританию упал в апреле 2022-го на 94,2 % (1,9 млн долларов), в Индию – на 96,3 % (968 тыс. долларов), в Индонезию – на 94,5 % (953 тысячи долларов), в Германию – на 83 % (28,2 млн долларов), в Эстонию – на 51 % (5,8 млн долларов).

Сотрудник Беларусского исследовательско-образовательного центра BEROC экономист Дмитрий Крук предлагает анализировать «не номинальные цифры в долларах, а физические объемы» и называет нынешнюю ситуацию с белорусским экспортом «тотальным обвалом».

«И это слово еще достаточно мягкое, я бы сказал. Главные факторы этого обвала – Украина и страны ЕС. В отношении экспорта в Украину буквально за два месяца мы достаточно близко приблизились ко дну. Если говорить о странах ЕС, то падение продлится еще месяц-два – там дна еще не достигли. Но все это вместе и формирует такую ужасную картину во внешней торговле», – говорит Дмитрий Крук.

Эксперт поясняет, что, если сравнивать с доковидным 2019 годом (на его взгляд, эталонным), то общий экспорт в страны Евросоюза в апреле снизился примерно наполовину. Причины очевидны: прекращение экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений. Однако апрельская статистика не отражает современное положение вещей, так как решение о 6-м пакете санкций вступило в силу только 4 июня. А значит, объемы торговли в страны ЕС продолжат падать, так как санкции коснутся экспорта других товаров –металлургии, деревообработки и т.д.

«Из второго по счету торгового партнера Украина превращается в просто мелкое направление. И обо всем экспорте, который туда шел, можно забыть. Сейчас его уже обрушение – не знаю даже какие эпитеты подобрать – такое представить себе невозможно было! Но понятно, почему так происходит: на фоне войны. Однако по экономическим меркам это невероятное снижение», – констатирует эксперт.

Чудом больше не воспользуешься…

Единственным оплотом хоть какой-то стабильности для Беларуси остается Россия, замечает Дмитрий Крук. Но физический объем экспорта просел и здесь.

«Если рассматривать 2019 год как эталон, то апрельская цифра почти точно повторяет среднюю цифру 2019-го. И если говорить о определенном негативном тренде по сравнению с довоенным прошлым – несколько месяцев до войны – то и в отношении России определенное снижение есть. Но это, я бы сказал, некатастрофическое снижение – как возвращение к определенной норме», – отмечает экономист.

На российском рынке эксперт замечает две тенденции. С одной стороны – снижение спроса на рынке инвестиционных товаров («Уверен, что снижение там отыграли, например, легковые авто «Джили», которые шли на российский рынок). С другой – ряд товаров, спрос на которые или расширяется, или по крайней мере не снижается – прежде всего продовольственные. Их экспорт будет наращиваться, полагает эксперт.

Дмитрий Крук также отмечает такой «позитивный эффект»: беларусские компании занимают сейчас места иностранных фирм, которые уходят из России на фоне санкций.

«То есть с одной стороны, весь пирог экспортного спроса сжимается, но в тоже время, благодаря уходу конкурентов, доля этого пирога растет. И на определенных рынках вторая тенденция даже перевешивает первую, и на российском рынке дает неплохую тенденцию. Поэтому российский рынок сейчас, я бы сказал, оплот какой-то даже стабильности для Беларуси», – отметил Дмитрий Крук.

На взгляд экономиста, базовые условия, которые создавали так называемое внешнеэкономическое чудо Беларуси, еще сохраняются (конъюнктура мировой экономики и внешнего спроса), но пользоваться этим чудом у нашей страны уже не получается.

«Да, снимать сливки с внешнеторгового чуда становится почти невозможно.

Это фактически означает, что отрицательные факторы уже начали перевешивать. Санкции и война сделали невозможным дальше пользоваться этим внешнеторговым чудом», – подвел итог Дмитрий Крук.

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