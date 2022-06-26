В Гомеле мужчина на глазах у спасателей ОСВОД прыгнул с моста в Сож

В Гомеле мужчина на глазах у спасателей ОСВОД прыгнул с моста в Сож1
- 26.06.2022, 13:03
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Что произошло?
В Гомеле 25 июня 51-летний мужчина прыгнул с моста в реку. Сотрудники ОСВОД успели его спасти, сообщают представители организации.
В середине дня в субботу местные жители сообщили в МЧС, что на мосту через Сож на объездной дороге Гомеля стоит мужчина и, возможно, собирается прыгнуть в реку.
Туда по тревоге отправили спасательный катер. Пока судно подходило к месту происшествия, мужчина прыгнул в воду и стал тонуть. Это произошло прямо на глазах у работников ОСВОД.
Мужчину спасли, на берегу его передали сотрудникам скорой помощи.
В организации не сообщили, пытался ли гомельчанин таким образом покончить с собой.