В Гомеле мужчина на глазах у спасателей ОСВОД прыгнул с моста в Сож 1 26.06.2022, 13:03

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Что произошло?

В Гомеле 25 июня 51-летний мужчина прыгнул с моста в реку. Сотрудники ОСВОД успели его спасти, сообщают представители организации.

В середине дня в субботу местные жители сообщили в МЧС, что на мосту через Сож на объездной дороге Гомеля стоит мужчина и, возможно, собирается прыгнуть в реку.

Туда по тревоге отправили спасательный катер. Пока судно подходило к месту происшествия, мужчина прыгнул в воду и стал тонуть. Это произошло прямо на глазах у работников ОСВОД.

Мужчину спасли, на берегу его передали сотрудникам скорой помощи.

В организации не сообщили, пытался ли гомельчанин таким образом покончить с собой.

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