В Киеве российская ракета попала в детский сад: образовалась огромная воронка 3 26.06.2022, 14:15

В будний день это могло бы привести гибели десятков детей.

Одна из российских ракет, выпущенных утром войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе на улице Половецкой, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

Он подчеркнул, что на месте, где была детская площадка, теперь воронка диаметром в семь метров.

«Это очень серьезный военный объект: детская площадка… На месте удара — огромная воронка», — пишет советник главы МВД.

Поскольку удар произошел в шесть утра в воскресенье, площадка пустовала. В другой день на ней играли бы десятки украинских детей, добавил Геращенко.

Напомним, около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. По информации Геращенко, ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей. Один человек погиб, пятеро пострадали, в том числе — семилетняя девочка и гражданка РФ.

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