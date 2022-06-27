Российская ракета ударила по торговому центру в Кременчуге (онлайн) 30 27.06.2022, 17:47

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В центре было более тысячи человек.

27 июня российские войска нанесли удар по гражданскому объекту в Кременчуке. Мэр города Виталий Малецкий сообщил, что ракетный удар пришелся в «очень людное место», есть погибшие и пострадавшие. Количество пострадавших пока не известно, на месте работают медики, спасатели и правоохранители. Речь шла о торговом центре.

19:09 Глава МИД Латвии призвал ввести дополнительные санкции против РФ и «не звонить в Кремль».

«Еще одно ужасное военное преступление России — ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Наступит день, когда виновные будут привлечены к ответственности, а пока давайте перестанем звонить в Кремль. Они должны быть полностью изолированы, введены дополнительные санкции», — написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Facebook.

Он выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия.

19:01 В Кременчуг из Киева выехали криминалисты на передвижных лабораториях для фиксации военного преступления РФ.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он подчеркнул: «Квалифицированные следователи по расследованию военных преступлений Главных следственных управлений Нацполиции и СБУ обеспечат там полный сбор доказательной базы».

18:42 В отеле Днепровские звезды работает мобильный пункт полиции.

«Если у вас есть родственники или знакомые, которые находились в ТЦ Амстор и с ними нет связи, обращайтесь в гостиницу Днепровские звезды!» — призвал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

18:05 Россию следует признать государством-спонсором терроризма — Ермак.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на ракетные обстрелы ТРЦ Амстор в Кремнчуге.

«Россию следует признать государством-спонсором терроризма. Это зло должно быть наказано. Нам нужно больше оружия для защиты наших людей, нам нужна противоракетная оборона», — написал он в Twitter.

Ukraine. Poltava region. Kremenchuk. A shopping mall. Missile strike. Over a thousand civilians.



Russia should be designated a state sponsor of terrorism. This evil must be punished. We need more weapons to protect our people, we need missile defenses.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/EjO7agcz1U — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 27, 2022

18:01 В настоящее время площадь пожара в ТРЦ составляет 10 тыс. 300 кв.

К тушению привлечены 115 человек и 20 единиц техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд Укрзализныци и мобильная оперативная группа ГСЧС Украины

17:48 На данный момент известно о 20 раненых, из них девять в тяжелом состоянии, подтверждено, что 2 человека погибли, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Спасательная операция продолжается.

17:44 Россия намеренно ударила по ТРЦ — Подоляк.

«Кременчуг сейчас… Россия намеренно бьет ракетой в торговый центр, где находится более тысячи мирных людей. Просто посреди дня. Просто потому, что хочет убивать. Чтобы залить все украинской кровью. Россия — это государство-террорист. Россия ведет самую отвратительную войну», — написал советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter и опубликовал фото горящего ТРЦ.

Кременчук зараз… Росія навмисно б'є ракетою в торговельний центр, де перебуває понад тисячу мирних людей. Просто посеред дня. Просто тому, що хоче вбивати. Щоб залити все українською кров’ю. Росія — це держава-терорист. Росія веде найогиднішу війну.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/YBSYP4uBMQ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 27, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, пишет nv.ua

В Telegram-канале глава государства написал, что в ТРЦ в понедельник, 27 июня, находились более тысячи человек. Там начался пожар, сейчас спасатели его тушат.

"…Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, которая так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", — подчеркнул Зеленский.

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