Японские ученые показали фото с изображением НЛО 16 27.06.2022, 19:41

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Четыре свидетельства существования НЛО произвели сенсацию.

Среди сотен материалов, якобы свидетельствующих о существовании неопознанных летающих объектов, четыре фото-видео-документа вызвали повышенный интерес в научных кругах. На них, с большой долей достоверности запечатлены инопланетные звездолеты.

Сотрудники японского частного исследовательского института, занимающегося изучением неопознанных летающих объектов (НЛО) 25 июня провели презентацию более 450 фото и видеоматериалов, на которых предположительно изображены инопланетные звездолеты.

Из них четыре свидетельства существования НЛО произвели сенсацию, поскольку японцы уверяют в подлинности зафиксированных объектов, основываясь на данных экспертизы, проведенной при помощи суперсовременного компьютерного оборудования.

Исследователи представили 125 фотоснимков и 24 видеозаписи, на которых, по их мнению, запечатлены настоящие НЛО. Один объект был «увековечен» в 2018 году, два летательных аппарата попали в объектив год назад и, наконец, четвертый свидетель существования инопланетной жизни оказался в поле зрения ученых совсем недавно.

На фотодокументах, прошедших жесткую экспертизу, изображен темный предмет, по очертаниям напоминающий стереотипный звездный корабль пришельцев. Видеокадры демонстрируют два неизвестных объекта белого цвета: один в форме шара, другой похож на огромную рыбу, повисшую в небе над горами. На пресс-конференции руководитель института Такэхару Миками заявил, что фальсификация этих четырех свидетельств исключается. Остается поверить японцу на слово, пишет газета Yomiuri Shimbun.

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