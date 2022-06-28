Белоруске предложили «помощь» в продаже VW Phaeton, а потом «в машине «что-то сломалось» 2 28.06.2022, 12:31

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Хозяйка еле вернула иномарку себе.

Покупка подержанного автомобиля несет в себе немало рисков, однако многие забывают, что и продажа может стать небезопасной. Сегодня мы расскажем историю гомельчанки, которой так «помогали» продать VW Phaeton, что она еле вернула иномарку себе. Послушаем девушку, а также узнаем версию произошедшего от продавца, пишет av.by.

«Почему я должна машину забирать с боем?»

Вероника владеет Volkswagen Phaeton 2004 года выпуска: 3,2 литра, «автомат», а на одометре — без малого 300 тысяч километров. В прошлом седан был ярким представителем немецкого премиума.

— Вообще, это мой второй «Фаэтон» — первый был в 2018 году. В промежутке я успела поездить на BMW, Infiniti, но внутренне все равно возвращалась к VW Phaeton. Найти «живой» экземпляр в достойном состоянии очень нелегко: искать пришлось по всей Беларуси. Купили в итоге в Жлобине у юридического лица. Продавать такой автомобиль — тоже небыстрое занятие. Недавно подобная необходимость как раз появилась: думаем переезжать.

— Когда я опубликовала объявление, мне по нему позвонил человек. Он представился Сергеем и предложил помочь быстро продать «Фаэтон». Конечно, меня привлекло слово «быстро», — рассказывает девушка. — Покупатели и без ассистентов приезжали и смотрели машину, но бывало, что у меня не всегда получалось показать им автомобиль. Решила заручиться помощью. Почему нет, раз предлагают?

— Сергей лично осмотрел авто и задал обычный вопрос: за сколько хочу продать Volkswagen? Я ответила, что за 6 000 долларов, а все сверх этой суммы — его комиссия. Составили договор комиссии, согласно которому машину мне обязаны вернуть в течение трех календарных дней, если я передумаю. Честно скажу: сомневалась до последнего!

— Спустя 15 минут после того, как Сергей уехал на моем «Фаэтоне», у меня что-то щелкнуло: надо самой продавать — не доверяю. Позвонила ему, а он меня успокоил, мол, уже появился покупатель. Наутро я вновь с ним связалась, и он через день пообещал привезти залог. Естественно, не привез ни через день, ни через два, ни даже через неделю.

— На какое-то время мне нужно было уехать, поэтому держать на контроле ход продажи не получалось. А вот знакомые чутко отслеживали судьбу моего «Фаэтона». Прайс в объявлении упал до $5 500, хотя по договору комиссии минимальная цена — шесть тысяч долларов. Естественно, я была удивлена: машина в нормальном состоянии и стоит дороже. Сергей мне объяснил это какой-то ошибкой. Правда, мои знакомые набирали его еще раньше под видом покупателей и узнавали, за сколько он готов продать Phaeton: «$5 500 — и даже небольшой торг». Это вообще как?

— Я попросила Сергея вернуть машину, потому что еще две недели назад он говорил про покупателя и залог. В ту же ночь он пообещал ее привезти, — вспоминает Вероника. — Сам Сергей приехал, но на своем авто. Снова стал рассуждать про «завтра», а также сказал, что в «Фаэтоне» что-то сломалось. Затем показал фото моего автомобиля на эвакуаторе — это мне совсем не понравилось. Где открытость и прозрачность и почему я не сразу узнала о поломке, если она произошла?

На следующий день владелица VW Phaeton отправилась вместе с «помощником» в автомастерскую, где находилась машина.

— Работник СТО мне стал рассказывать про поломку каких-то блоков управления, объясняя, что авто не заводится. Мол, аккумулятор исправен, а ЭБУ уже везут из Минска. «Дайте снова день — нет в наличии этой запчасти», — говорил он. Хорошо, так уж и быть, решила я.

Приехав назавтра на СТО, девушка увидела свой «Фаэтон» уже в другом месте: если машина не заводится, как ее передвинули? Седан весит немало — 2 124 кг.

— Объяснили тем, что автомобиль толкали. Запчасти же все еще не привезли. В итоге ко мне приехал знакомый, чтобы помочь «разрулить» ситуацию: все-таки я во многих технических тонкостях не разбираюсь. Поняв, что происходит что-то не то, мы пригрозили мастеру милицией. Тот нехотя пошел искать аккумуляторы от «Фаэтона», и — о чудо! — машина завелась.

— Они, как я подозреваю, все это время подготавливали авто к продаже. На пластиковой юбке заднего бампера была трещина — ее заделали, правда, тоже без моего ведома. Хорошо, что отремонтировали автомобиль, но почему не сказать об этом?

— Я состою в группе владельцев Volkswagen, как раз ребята оттуда и заметили, что мой Phaeton продается дешевле, чем я соглашалась. Там же меня нашел мужчина, который представился экс-партнером по бизнесу этого Сергея. По его словам, «помощник» берет сразу много машин на комиссию, продает дешевле условленной цены, а потом частями возвращает деньги бывшему владельцу — в течение двух месяцев и более.

По словам девушки, значок Volkswagen на крышке багажника был сломан, когда автомобиль не находился у нее

— Если у крупных автохаусов есть сайты или странички в социальных сетях, то эти ребята нигде не представлены. Сложно следить за всем, что происходит с автомобилем. К сожалению, не зафиксировала исходный пробег, ведь несколько раз мой «Фаэтон» вообще видели разъезжающим по городу. Кто знает, сколько на нем катались. Я допускаю, что поломка действительно могла иметь место, но почему каждое мое действие проходило с боем? Так не должно быть. Владелец захотел вернуть машину — возвращайте.

Сергей, который помогал: «На этот автомобиль я потратил 300—400 долларов»

Выслушав версию произошедшего от Вероники, мы связались с Сергеем, который и предложил оказать содействие в продаже автомобиля. Он поделился своим взглядом на произошедшее.

— Мы взяли автомобиль для продажи — он был действительно в хорошем состоянии. Сделали детейлинг, — рассказывает Сергей. — Уже даже нашелся покупатель, но, когда мы поехали снимать машину с учета, владелица захотела ее вернуть. В итоге я оказался у разбитого корыта, а покупатель ушел ни с чем. Никаких «приключений» не было, более того, я хозяйке авто отдал приличную сумму компенсации: не смог найти их родные колеса. Как найду, заберу назад деньги.

— Они приехали, бумаги подписали и через час увезли автомобиль, — говорит мужчина. — Какие, по ее мнению, были сложности, мне неведомо. У меня же есть официальный документ от них, что претензий ко мне не имеют и все их устроило.

— Также этот «Фаэтон» приводили в порядок по электрике — поставили один новый блок. Она авто сама забирала и видела, как мы его делали. Конечно, машину могли заметить в городе — ее же нужно как-то доставить на мойку и детейлинг.

— А как быть с изменением стоимости в объявлении?

— Знаете, за $6 500 звонков не было, и я хотел посмотреть, как цена повлияет на спрос. Не более чем эксперимент. По договору я ей должен выплатить 6 000 долларов — и буду продавать за $5 500? Какой в этом смысл? Сами подумайте.

— На этот автомобиль я потратил 300—400 долларов, чтобы привести его в нормальное состояние: заменили «мозги», отремонтировали багажник. Сделали все хорошо. Не знаю, что повлияло на решение девушки забрать машину, — сказал Сергей.

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В подобных ситуациях бывает непросто определить, кто прав, поэтому мы традиционно призываем официально оформлять любые операции с автомобилем и фиксировать факты нечестного поведения продавцов или покупателей транспортных средств.

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