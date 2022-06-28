Польская теннисистка Свентек установила на «Уимблдоне» рекорд века по серии побед 28.06.2022, 19:10

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Ига Свентек

Белорусским теннисисткам в этом турнире участвовать запретили.

В стартовом раунде Уимблдонского турнира представительница Польши, первая ракетка мира Ига Свентек в двух сетах разобралась с хорваткой Яной Фетт (252) со счетом 6:0, 6:3.

Это уже 36-я победа польской теннисистки подряд. Теперь она единоличный лидер в мировом теннисе по этому показателю в XXI веке. Венус Уильямс с 35-ю викториями осталась на второй позиции.

Уимблдонский турнир проходит с 27 июня по 10 июля. В нем не принимают участие российские и белорусские теннисисты.

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