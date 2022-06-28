закрыть
28 июня 2022, вторник, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польская теннисистка Свентек установила на «Уимблдоне» рекорд века по серии побед

  • 28.06.2022, 19:10
  • 1,900
Польская теннисистка Свентек установила на «Уимблдоне» рекорд века по серии побед
Ига Свентек

Белорусским теннисисткам в этом турнире участвовать запретили.

В стартовом раунде Уимблдонского турнира представительница Польши, первая ракетка мира Ига Свентек в двух сетах разобралась с хорваткой Яной Фетт (252) со счетом 6:0, 6:3.

Это уже 36-я победа польской теннисистки подряд. Теперь она единоличный лидер в мировом теннисе по этому показателю в XXI веке. Венус Уильямс с 35-ю викториями осталась на второй позиции.

Уимблдонский турнир проходит с 27 июня по 10 июля. В нем не принимают участие российские и белорусские теннисисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко
Бегите, глупцы!
Бегите, глупцы! Артем Черников
Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин
Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип