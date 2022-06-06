Продразверстка Гуттериша 10 Андрей Санников

6.06.2022, 12:36

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Андрей Санников

С какого перепугу главный бюрократ ООН стал предлагать Лукашенко сделки за спиной белорусского народа?

Заметили, как вдруг радостно заскакал Лукашенко по всем своим медиа, как вдохновенно верзет обычную свою нелепицу?

Паталого-психиаторы знают, что это случается, когда пациенту удается кого-то крупно кинуть, подставить или получить шанс избежать наказания. Нынешняя радость диктатора вызвана не каким-нибудь «абы что», а самим генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который вдруг решил обсудить с преступником проблему мирового голода, а именно транзит украинского зерна через территорию Беларуси в Клайпеду и другие порты на Балтике.

Абсурдное время, абсурдные политики и международные бюрократы. Представьте себе, как возрадовался директор захудалого совхоза, когда узнал, что ему будет звонить сам генеральный секретарь. Это ж Брежнев, Андропов и Черненко в одном лице!

Гутерриш очень обеспокоен мировым голодом. Хочет помочь голодающим, и в этих поисках он вдруг обнаружил Лукашенко (или ему подсказали), который точно сможет помочь голодающим Африки.

Генсек очень эмоционально предупреждает, что «в случае отсутствия срочных мер миллионы людей в мире могут оказаться на грани голода». Ой, извините, это он сказал на заседании Совбеза ООН в марте прошлого года.

Зато Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что «человечество может столкнуться с голодом «библейских масштабов», если оно не обеспечит продовольственную безопасность».

Мощно. Ой, снова извините, это было сказано еще раньше, в апреле 2020 года. Значит проблема голода в мире существовала еще до войны с Украиной, которую развязала Россия. Скажу больше: в 1961 году именно с целью избавить мир от голода была создана Всемирная продовольственная программа ООН с целью помочь менее обеспеченным странам продовольствием и (внимание!) Наладить снабжение едой в ситуации войн и конфликтов. За 61 год существования этой программы число голодающих в мире только увеличилось.

Два года назад эта программа получила Нобелевскую премию мира, однако всего за год после присуждения премии число голодающих выросло на 161(!) миллион человек, а 41 миллион человек находится на грани голодной смерти.

Дальше - больше. Вот звонит Гутерриш Лукашенко и предлагает спасательный канат, мол, и на транзите заработаешь и, может, с тобой разговаривать начнут. Не на того напали. Диктаторам всегда нужно все и еще вчера, потому Лукашенко тут же поставил условия. Главное – открыть порты для его грузов, т.е. в первую очередь для калийных удобрений. Похоже, что два со-агрессора заранее обсудили совместную борьбу с санкциями, которые, как ни крути, их медленно, но дожимают. Путин ведь буквально на следующий день процитировал своего брата во грехах насчет санкций. Снимите, говорит с него санкции и будет вам радость. Вот не могу никак в толк взять, почему Гутерриш с компанией лоббирует международного преступника Лукашенко?

Он хочет разрешить кризис с продовольствием для голодающих?

Нет. Хотел бы, обратился бы к Канаде, США, Австралии, Индии, даже Китаю. Они и производят и экспортируют зерна больше, чем Украина, и вполне способны нарастить экспорт.

Он хочет помочь Украине?

Тоже нет. Транзит зерна через Беларусь поспособствует только Лукашенко, который на этом наживется, а Украине это мало поможет перевалить все ее экспортное зерно.

Очень хотелось бы узнать, почему главный бюрократ самой многочисленной международной организации, которая декларирует заботу о правах человека, вдруг решил поговорить с нелегитимным диктатором, злостным и многолетним нарушителем этих прав? С какого перепугу он стал предлагать ему какие-то сделки за спиной белорусского народа? Почему он напрочь «забыл» упомянуть о тысячах политзаключенных? Почему не сказал хотя бы: выпускай всех – и будет тебе счастье с зерном и калием? Не лучший вариант, но возможность! Похоже, генеральный секретарь ООН не знает, что в лукашенковских тюрьмах убивают, пытают и даже морят голодом, с которым отважно борется Гутерриш. Он обеспокоен «спасением мира», а не каких-то людишек в Беларуси. Вот и предлагает свой вариант «продразверстки». Это когда закрывают глаза на преступления диктатора, чтобы за счет жертв режима решить проблему с продовольствием.

У меня есть свое предложение, как решить проблему голода. Крепкие здоровые мужчины из Африки и Азии, особенно обученные обращению с оружием, могли бы приехать в Украину, записаться в иностранный легион и помочь украинцам справиться с Россией. Что-то мне подсказывает, что крепкие здоровые мужчины из Африки и Азии потребляют заметно больше продовольствия, чем их жены, матери и дети. Значит их командировка в район боевых действий существенно снизила бы дефицит продовольствия для их семей. Кроме того, я абсолютно уверен, что их не только поставят на довольствие, но будут кормить «от пуза», как украинцы умеют. Ну, а победа над Россией решила бы возникшую проблему с транспортировкой зерна.

С голодом, конечно, нужно бороться. Сообща решать эту проблему. Но так же сообща надо воевать с Россией и соучастником агрессии Лукашенко. Их надо побеждать.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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