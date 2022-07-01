Жаркую пятницу сменит горячая суббота 1.07.2022, 13:08

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Сколько градусов будет в Беларуси?

Жаркая погода сохранится в Беларуси в субботу. Синоптики продлили оранжевый уровень опасности на 2 июля.

«В дневные часы 2 июля (суббота) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30… +33°С», — говорится в предупреждении.

Сегодня в Беларуси также действует оранжевый уровень опасности. Температура воздуха может подняться до 34 градусов тепла.

Завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

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