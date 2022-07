Медики назвали самый полезный овощ для здоровья печени 11.07.2022, 20:12

Печень выполняет более 500 функций в организме.

Основная функция, о которой знают многие, заключается в том, что печень вырабатывает желчь, которая помогает выводить токсины. Печень также помогает расщеплять жиры, чтобы помочь пищеварению, помогает в производстве холестерина и управлении избытком глюкозы, а также помогает регулировать и контролировать свертываемость крови. Об этом пишет lenta.ua со ссылкой на Eat This, Not That!

Печень невероятно важна, и многие из нас могут задаться вопросом: «Как мы можем сохранить нашу печень здоровой?» Один из основных способов позаботиться о здоровье печени — это диета. Включение продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как цельнозерновые и бобовые, полезные жиры и большое количество фруктов и овощей, при ограничении потребления добавленных сахаров, алкоголя и жареной пищи может быть отличным способом питания для здоровой печени.

Если вы хотите включить в свой рацион продукты, полезные для печени, овощи — отличное место для начала. По словам медицинского эксперта, зарегистрированного диетолога Лорен Манакер, хотя все овощи полезны для вашего здоровья и печени, брокколи — один из лучших продуктов, которые вы можете съесть для своего здоровья и здоровья печени.

Что такого в брокколи, что делает ее такой полезной для печени? По словам Манакер, все дело в соединениях, содержащихся в этом восхитительном овоще.

«Брокколи — это крестоцветный овощ, который может поддерживать здоровье печени благодаря своим природным соединениям, включая дииндолилметан и глюкорафанин », — говорит Манакер. «Соединения, подобные этим, найденные в брокколи, связаны с противораковыми свойствами и поддерживают естественный процесс детоксикации, который предлагает печень».

Дииндолилметан и глюкорафанин — это соединения, содержащиеся не только в брокколи, но и в большинстве овощей семейства крестоцветных , таких как цветная капуста и белокочанная капуста. Их антиоксидантная активность полезна для здоровья вашей печени, а также может способствовать общему здоровью вашего тела.

