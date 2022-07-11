закрыть
11 июля 2022, понедельник, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали самый полезный овощ для здоровья печени

  • 11.07.2022, 20:12
  • 2,570
Медики назвали самый полезный овощ для здоровья печени

Печень выполняет более 500 функций в организме.

Основная функция, о которой знают многие, заключается в том, что печень вырабатывает желчь, которая помогает выводить токсины. Печень также помогает расщеплять жиры, чтобы помочь пищеварению, помогает в производстве холестерина и управлении избытком глюкозы, а также помогает регулировать и контролировать свертываемость крови. Об этом пишет lenta.ua со ссылкой на Eat This, Not That!

Печень невероятно важна, и многие из нас могут задаться вопросом: «Как мы можем сохранить нашу печень здоровой?» Один из основных способов позаботиться о здоровье печени — это диета. Включение продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как цельнозерновые и бобовые, полезные жиры и большое количество фруктов и овощей, при ограничении потребления добавленных сахаров, алкоголя и жареной пищи может быть отличным способом питания для здоровой печени.

Если вы хотите включить в свой рацион продукты, полезные для печени, овощи — отличное место для начала. По словам медицинского эксперта, зарегистрированного диетолога Лорен Манакер, хотя все овощи полезны для вашего здоровья и печени, брокколи — один из лучших продуктов, которые вы можете съесть для своего здоровья и здоровья печени.

Что такого в брокколи, что делает ее такой полезной для печени? По словам Манакер, все дело в соединениях, содержащихся в этом восхитительном овоще.

«Брокколи — это крестоцветный овощ, который может поддерживать здоровье печени благодаря своим природным соединениям, включая дииндолилметан и глюкорафанин », — говорит Манакер. «Соединения, подобные этим, найденные в брокколи, связаны с противораковыми свойствами и поддерживают естественный процесс детоксикации, который предлагает печень».

Дииндолилметан и глюкорафанин — это соединения, содержащиеся не только в брокколи, но и в большинстве овощей семейства крестоцветных , таких как цветная капуста и белокочанная капуста. Их антиоксидантная активность полезна для здоровья вашей печени, а также может способствовать общему здоровью вашего тела.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»