Мнение: Кремль может привести на свою могилу еще более грозного ястреба

Лиз Трасс

Фото: Jamie Lorriman / The Telegraph

Британию может возглавить «новая Тэтчер».

О своем желании стать главой консерваторов объявила Лиз Трасс - наша любимица из британского МИД, пишет автор телеграм-канала CYNIC.

Лиз Трасс: "Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор. Будучи премьер-министром я сразу возьмусь за дело, будь то обеспечить поражение Путина в Украине или дать толчок экономике".

Первым же своим выступлением Трасс подтвердила нашу информацию о том, что разрабатывается модель, при которой внутренние подвижки в Лондоне не должны затронуть временные промежутки по поставкам вооружения.

Фактически Трасс и сообщила, что "времени на раскачку нет" - она "сразу возьмется за дело".

Коллеги из Лондона сообщают, что вырабатывается вариант структурирования помощи Украине таким образом, чтобы "пакет" пришелся на конец срока Джонсона, дабы не создавать бюрократической волокиты, которая может застопорить "голову" помощи - Украине поступит лишь "хвост". Вторым вариантом является переходный пакет, который начнет Джонсон и завершит Трасс. Третий вариант - быстрый пакет самой Трасс, подготовительную работу под который сделает Джонсон, а Трасс, вступив в должность, молниеносно его начнет осуществлять.

Независимо от модели, целью является максимально мягкий "переход" из кресла в кресло таким образом, чтобы первые недели после ухода Джонсона не стали причиной бюрократического стопора.

Уоллес - фаворит - отказался от соперничества за кресло премьера. Ключевую роль сыграл "семейный вопрос". Однако в качестве Министра Обороны он безусловно будет являться одним из основных рупоров военной помощи и ее интенсификации.

А Трасс нам хорошо известна по следующей реплике: Access to the global economy must depend on playing by the rules

Так, она обозначила позицию вышвыривания России с мировой арены, поскольку Кремль "нарушает правила".

Также Трасс известна в качестве одного из самых бескомпромиссных политиков по "московской угрозе".

Кремль получит сполна, когда новая Тэтчер окажется во главе консерваторов. Новый "британский" Рейган - Уоллес - будет занимать лидирующую позицию по "военной консультации".

Фактически связка Уоллес-Трасс окажется главной во внешнеполитической орбите в случае, если Трасс победит во внутрипартийной гонке.

А еще у Трасс есть несколько "личных" мотивов. Джонсон имел достаточно спорные отношения с господином Л., даже проведя "сыночка друга" в Палату Лордов, что вызвало роковой скандал для Джонсона. "Друг" был бывшим агентом КГБ, и у спецслужб Британии были вопросы к "чистоте" ссоры с Путиным.

При этом Джонсон явно не был удобен Москве - он был "ястребом" с первого дня военной агрессии.

У Трасс порочащих контактов нет. Нет ничего, за что можно шантажировать, снимать с должности, устраивать "дутые" скандалы, активируя подковерную игру.

Кремль хотел отставки Джонсона, но он может таким образом привести на свою могилу еще более злобного ястреба, чем был дорогой Борис.

А сама Трасс вышла из "социалистической" семьи, но "троцкистской" (так бы сейчас написали в заметке для КГБ). Потом резко перешла в правоконсервативную среду, навсегда запечатлев историю СССР как "предательство левой идеи".

Трасс станет для Кремля "восточноевропейским жандармом". Правопреемник СССР должен пасть.

Вот такая она - новая "железная леди": "со стальным характером, холодным умом и ледяными руками". Последними можно кое-кому кое-что придавить...

