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Уничтоженный ВСУ российский склад с боеприпасами в Новой Каховке детонирует до сих пор

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  • 12.07.2022, 12:16
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Уничтоженный ВСУ российский склад с боеприпасами в Новой Каховке детонирует до сих пор

Рядом со складом находилось более 40 бензовозов с топливом.

В Новой Каховке российский склад с боеприпасами, который накануне уничтожили Вооруженные силы Украины, до сих пор детонирует.

Об этом сообщает экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook.

"Вражеская пропаганда после взрыва на российских складах в Новой Каховке всю ночь фантазировала, куда это попали ВСУ. Врут и не могут определиться в своей лжи", - заявил он.

По его словам, российские СМИ пишут, что ВСУ попали в ГЭС, то в больницу и жилые дома, то в центр российской гуманитарной помощи.

"Больше всего меня повеселило, что было попадание в составы принадлежащих мне селитры. Не знаю, что они хотели этим сказать. Что я виноват во взрыве? К сожалению, не я. Но от меня искренние поздравления ребятам в ВСУ, попавших в эти составы", - написал Хлань.

Напомним, украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке Херсонской области. Рядом со складом боеприпасов находилось более 40 бензовозов с топливом.

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