Сколько белорусы могут заработать на грибах и ягодах?6
- 12.07.2022, 15:39
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Заготовительный сезон набирает обороты.
Заготовительный сезон набирает обороты. Intex-press узнал, почем на этой неделе принимают ягоды, грибы и овощи.
В заготовительных пунктах Барановичей из даров леса в настоящее время принимают чернику, которая, в сравнении с прошлой неделей, немного выросла в цене. Сейчас за килограмм такой ягоды можно получить 4 рубля 20 копеек.
Продолжают принимать лисички – по 6 рублей за кило, и голубику – в среднем по 10 рублей за килограмм.
– С этой недели можно сдать вишню, за килограмм – 2 рубля, – сообщили Intex-press в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское райпо. – Что касается клубники, то ее у населения уже не принимаем. В этом сезоне мы заготовили немного этой ягоды – всего 6 тонн.
Также принимают красную и черную смородину по 1 и 2 рубля за килограмм соответственно и сезонные овощи.
Цены на ягоды, грибы и овощи, как отмечают в заготовительных пунктах, могут меняться ежедневно.