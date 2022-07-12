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Сколько белорусы могут заработать на грибах и ягодах?

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  • 12.07.2022, 15:39
  • 3,164
Сколько белорусы могут заработать на грибах и ягодах?

Заготовительный сезон набирает обороты.

Заготовительный сезон набирает обороты. Intex-press узнал, почем на этой неделе принимают ягоды, грибы и овощи.

В заготовительных пунктах Барановичей из даров леса в настоящее время принимают чернику, которая, в сравнении с прошлой неделей, немного выросла в цене. Сейчас за килограмм такой ягоды можно получить 4 рубля 20 копеек.

Продолжают принимать лисички – по 6 рублей за кило, и голубику – в среднем по 10 рублей за килограмм.

– С этой недели можно сдать вишню, за килограмм – 2 рубля, – сообщили Intex-press в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское райпо. – Что касается клубники, то ее у населения уже не принимаем. В этом сезоне мы заготовили немного этой ягоды – всего 6 тонн.

Также принимают красную и черную смородину по 1 и 2 рубля за килограмм соответственно и сезонные овощи.

Цены на ягоды, грибы и овощи, как отмечают в заготовительных пунктах, могут меняться ежедневно.

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