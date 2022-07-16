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Медики обнаружили неожиданную пользу темного шоколада для нервной системы

  • 16.07.2022, 12:30
Медики обнаружили неожиданную пользу темного шоколада для нервной системы

Какао обладает многочисленными преимуществами для здоровья.

Как правило, диетологи не рекомендуют есть шоколад, поскольку в нем содержится много калорий, жира и сахара. Однако ученые обнаружили, что натуральное какао обладает многочисленными преимуществами для здоровья. Но проблема шоколада заключается в том, что обычно он содержит не только какао, но также сахар, масла и другие ингредиенты, которые вредны для организма. Поэтому самым полезным типом шоколада ученые признают темный. Недавно исследователи из Исфаханского медицинского университета в Иране выяснили, что темный шоколад может оказывать положительное влияние на мозг при хроническом стрессе.

Специалисты изучили влияние различных диет с использованием темного шоколада на синапсы в определенной области мозга крыс, известной как область CA1 гиппокампа. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.

Для своего эксперимента они взяли 35 крыс и разделили их на пять групп. Грызуны испытывали хронический стресс изоляции, но получали темный шоколад при собственном режиме питания. В частности, одной группе давали только шоколад (принудительный режим), другой – шоколад с обычным кормом, третьей – ограниченное количество шоколада, четвертую шоколадом не кормили, а пятая была контрольной.

В результате ученые обнаружили, что все схемы питания с темным шоколадом снижали как потребление пищи, так и массу тела крыс. Однако самый сильный эффект наблюдался в группах с принудительным и ограниченным режимом питания. По словам исследователей, регулярное употребление темного шоколада обратило вспять негативное воздействие хронического стресса на синаптическую активность и пластичность области CA1 гиппокампа.

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