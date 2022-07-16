В Тульской области сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда 2 16.07.2022, 21:39

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Рельсовая война в РФ продолжает набирать обороты.

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Узловском районе Тульской области, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Тульского отделения МЖД Олег Трунов.

Он добавил, что вероятная причина ЧП - это "действия третьих лиц при хищении металла из грузового поезда". Один из них погиб, сказал Трунов.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Тульской области журналистам подтвердили, что в результате происшествия есть погибший.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ организована доследственная проверка. Следователи отмечают, что, по предварительным данным, двое мужчин, пытаясь украсть перевозимый груз (металл), сбрасывали его по ходу движения грузового поезда. В какой-то момент фрагмент металла попал под колеса поезда, из-за чего опрокинулись вагоны.

В связи с инцидентом движение поездов на участке Узловая-3 - Жданка временно приостановлено. В частности, в пути задерживаются пассажирские поезда 479 Санкт-Петербург - Сухуми, 148 Адлер - Мурманск.

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