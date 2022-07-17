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Ветеринары спасли подстреленную силовиком собаку ивановской учительницы

  • 17.07.2022, 16:01
Ветеринары спасли подстреленную силовиком собаку ивановской учительницы

Cобака находится в стационаре.

Ветеринары смогли спасти домашнего питомца учительницы из Иванова Елены Пуцыкович, рассказывают правозащитники. На этой неделе стало известно, что к Пуцыкович приезжали силовики. Соседи учительницы рассказывали, что во время этого визита были слышны выстрелы, а после у дома Пуцыкович стояли машины быстрой и ветеринарной помощи.

Известно, что сейчас собака учительницы находится в стационаре. Сама Елена Пуцыкович не была задержана, но подробности визита силовиков к ней неизвестны.

Пуцыкович отбывает “домашнюю химию”. Её покоряли 2,5 годами ограничения свободы за “клевету" — речь о двух репостах с информацией о милиционерах.

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