У российских нефтяников забарахлил «восточный экспресс» 4 19.07.2022, 13:37

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Поставки нефти в Индию и Китай рухнули на 30%.

Все больше сложностей испытывают российские нефтяные компании в попытках сбыть баррели в Азию, спасавшую Кремль от потери европейских рынков, пишет finanz.

Поставки российской нефти в Индию и Китай сокращаются четвертую неделю подряд и по сравнению с максимальными значениями войны упали уже на 30%.

Китайский спрос с 1,21 млн б/c в мае сжался до 0,78 млн б/с, минимума с начала войны; индийский - с 0,92 млн б/с до 0,68 млн б/с (минимум с начала апреля).

Одновременно проблемы начались с экспортом через черноморские порты: Болгария и Румыния, закупавшие в начале лета более 0,35 млн б/с, на прошлой неделе приобрели лишь 0,229 млн б/с (-34%).

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