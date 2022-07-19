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Медики рассказали, что будет с нашим организмом, если полностью отказаться от соли

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  • 19.07.2022, 13:40
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Медики рассказали, что будет с нашим организмом, если полностью отказаться от соли

Подобный отказ может серьезно подействовать на людей старше 50 лет.

Медики из Университета имени Сунь Ятсена выяснили, что слишком строгий отказ от соли в еде может быть вреден для людей с сердечной недостаточностью, особенно в возрасте до 70 лет. Исследование опубликовано в журнале Heartdx.doi.org.

Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса составляет больше половины всех случаев этого заболевания. Оптимальный диапазон употребления соли и его влияние на пациентов с таким диагнозом неясны, потому что они часто исключались из соответствующих исследований. Авторы работы использовали данные рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования TOPCAT для 1713 человек в возрасте 50 лет и старше.

Пациенты указали в анкете количество соли, которое они добавляют при приготовлении риса, макарон и картофеля, супа, мяса и овощей. Исследователи наблюдали за здоровьем участников в среднем в течение 3 лет, отслеживая случаи смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или госпитализации, связанные с сердечной недостаточностью. Почти 50% участников не добавляли соль вообще. Оказалось, что такие люди имели больший вес, меньшее диастолическое давление и чаще попадали в больницу из-за сердечной недостаточности. Это было особенно явно для людей моложе 70 лет. Учитывая, что исследование впервые рассмотрело эффект потребления соли на пациентов с сохраненной фракцией выброса, авторы работы рекомендуют не спешить с выводами. Они признают, что их результат может быть связан с тем, что изначально более больным людям могли назначать меньшее количество соли, а сами участники могли быть необъективны при заполнении анкет.

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