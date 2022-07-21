Режим Лукашенко попал в «черный список» США 21.07.2022, 17:32

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И во многом из-за субботников.

Соединенные Штаты во вторник опубликовали годовой отчет, в котором содержится черный список стран, у которых есть проблемы в вопросах торговли людьми, пишет Daily Express.

Также из "новичков" списка в этом году — Вьетнам, Камбоджа, Бруней и Макао.

Издание замечает, что Госдепартамент в своих ежегодных отчетах о торговле людьми никогда не щадил даже близких союзников. Это часто вызывало разногласия. Но официальные лица США говорят, что критика со стороны Госдепа заставляла правительства "провинившихся" стран активнее работать в этой сфере.

Страна попала в список государств, правительства которых не в полной мере соответствуют минимальным стандартам, но предпринимают значительные усилия для того, чтобы им соответствовать.

"Правительство Беларуси не в полной мере соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми и не прилагает для этого значительных усилий, даже учитывая влияние пандемии COVID-19 на его потенциал по борьбе с торговлей людьми; поэтому рейтинг Беларуси был понижен до уровня "3", — говорится в отчете, который приводит «Еврорадио».

Составители рейтинга ссылаются и на то, что белорусские власти вернули многих мигрантов, которые оказались на территории Беларуси в разгар миграционного кризиса, в их родные страны. При этом значимой проверки угроз, с которыми люди могут столкнуться дома, никто не проводил.

"Более того, правительство широко ограничивало деятельность организаций гражданского общества, в том числе организаций, оказывающих поддержку жертвам торговли людьми и не предоставляла финансирование или помощь в форме НГО", — говорится в отчете.

В отчете также есть перечень рекомендаций для белорусских властей — как улучшить ситуацию в это сфере. Так, рекомендуется увеличить объем ресурсов, выделяемых на оказание помощи и защиту жертвам торговли людьми. Среди организаций, которые должны получить такую помощь, могут быть не только НГО, но и территориальные центры социального обслуживания.

Рекомендуется также активнее расследовать и преследовать в судебном порядке случаи принудительного труда. Среди прочего белорусских чиновников рекомендуют активнее информировать о том, что участие в субботниках — добровольное решение сотрудника.

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