Генштаб ВСУ: В Беларуси граждан агитируют вступать в частные военные компании РФ

Генштаб ВСУ: В Беларуси граждан агитируют вступать в частные военные компании РФ13
- 21.07.2022, 19:04
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В таких мероприятиях принимают активное участие военные комиссариаты ВС Беларуси.
В Беларуси призывают население подписывать контракты с российскими частными военными компаниями.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«В течение июля текущего года, на территории республики Беларусь, продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями», — сказано в нем.
Отмечается, что в таких мероприятиях принимают активное участие военные комиссариаты Вооруженных сил Беларуси.