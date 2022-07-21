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Генштаб ВСУ: В Беларуси граждан агитируют вступать в частные военные компании РФ

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  • 21.07.2022, 19:04
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Генштаб ВСУ: В Беларуси граждан агитируют вступать в частные военные компании РФ

В таких мероприятиях принимают активное участие военные комиссариаты ВС Беларуси.

В Беларуси призывают население подписывать контракты с российскими частными военными компаниями.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«В течение июля текущего года, на территории республики Беларусь, продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями», — сказано в нем.

Отмечается, что в таких мероприятиях принимают активное участие военные комиссариаты Вооруженных сил Беларуси.

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