Названы лучшие ягоды для сохранения остроты зрения 23.07.2022, 13:07

Их лучше всего добавлять в каши, супы, йогурт или смузи.

Диетолог-нутрициолог Наталья Романова рассказала, как защитить зрение от возрастных изменений. Сохранить остроту зрения помогут сушеные ягоды годжи. Регулярное употребление небольшой порции этих ягод препятствует развитию ключевой причины потери зоркости в пожилом возрасте — дегенерации желтого пятна, пишет newsyou.info.

“Ученые обнаружили, что у 13 здоровых участников исследования в возрасте от 45 до 65 лет, которые потребляли 28 граммов ягод годжи пять раз в неделю в течение 90 дней, увеличилась плотность защитных пигментов в глазах — лютеина и зеаксантина”

По словам Романовой, пигменты блокируют синий цвет и защищают глубокие слои сетчатки от проникновения вредных веществ. В наибольшем количестве они содержатся в ягодах годжи, которые лучше всего добавлять в каши, супы, йогурт или смузи, а также можно использовать в качестве специй к мясным блюдам или для заваривания чая, сказала специалист.

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