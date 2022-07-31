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ВСУ уничтожили эшелон оккупантов из более 40 вагонов с техникой, личным составом и боеприпасами

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  • 31.07.2022, 17:23
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ВСУ уничтожили эшелон оккупантов из более 40 вагонов с техникой, личным составом и боеприпасами

Украинские военные ударили из HIMARS по оккупантам на Херсонщине.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в Херсонской области уничтожили железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами российских оккупантов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В ночь с пятницы на субботу, высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на ж/д станцию Брилевка, Херсонской области", - сообщил Геращенко.

По его данным, в результате живая сила оккупантов "превратилась в угольки, техника в груды металлолом, а БК взлетел на воздух".

Также, по данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании "Российские железные дороги", которые осуществляли транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область.

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