Путин наградил государственными наградами десятки бизнесменов и руководителей правительств Германии 1 4.07.2022, 11:24

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Фото: Reuters

За какие заслуги они получили медали?

Десятки бизнесменов и руководителей правительств Германии за последние 10 лет были награждены российским диктатором Владимиром Путиным государственными наградами России, приводит статью немецкого издания Die Welt «Зеркало недели. Украина».

Как отмечает издание, некоторые немецкие чиновники теперь отрицают, что принимали такие награды или отказываются от них, в частности, после начала войны в Украине. Однако есть и такие, которые наоборот, не хотят возвращать награду, и, очевидно, дорожат ею.

Так, согласно расследованию, с начала своего третьего президентского срока весной 2012 года Путин наградил орденом Почета высшей степени трех немцев. Один из них – президент Международного олимпийского комитета Томас Бах теперь отрицает получение такой награды.

Отрицает получение российских наград и руководитель Semperopernball (Оперный бал Земпера – крупнейшее классическое развлекательное событие в немецкоязычном мире, которое превратилось в один из важнейших европейских баллов) Ганс-Йоахим Фрей. По его словам, медаль ему "не вручили и не передали по сей день".

В то же время, эта награда нашла управляющего директора Nord Stream 2 Маттиаса Варнига и предпринимателя Генриха Вайса, чья промышленная группа SMS работает в России более 100 лет.

За это время Путин также награждал Орденом дружбы. Некоторые из "орденонсцев" со временем вернули награду.

Среди них бывший премьер-министр и лидер партии SPD Маттиас Платцек, неоднократно привлекавший внимание из-за своей близости к Кремлю. Награду он получил лично от министра иностранных дел Сергея Лаврова в 2018 году. Теперь Платцек говорит, что через несколько дней после начала войны вернул награду по почте. Причиной он назвал неоправданную захватническую войну России в Украине.

Другие "медалисты", напротив, не хотят возвращать награду. Среди них Майкл Хармс, управляющий директор Комитета по восточноевропейским экономическим отношениям, и Ганс Модров, последний глава правительства ГДР из партии SED.

Другие лауреаты, такие как предприниматель Мартин Герренкнехт и бывший президент Немецкой комиссии по военным захоронениям Рейнхард Фюрер, не ответили на запрос издания.

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