Работники пляжа в Сочи рассказали свою версию драки с белорусским самбистом 27 5.07.2022, 8:29

23,556

Белоруса избивали толпой.

Работник сочинского пляжа «Фрегат», на котором охранники толпой избили белорусского самбиста Никиту Гораева, рассказал Telegram-каналу «Kub Mash» свою версию конфликта.

Фамилию собеседника издание не раскрывает. В публикации работник пляжа указан под именем Дмитрий. По его словам, сестры Гораева раздавали арбуз на пляже не бесплатно, а за деньги.

«Это, во-первых, запрещено, во-вторых, небезопасно, поэтому их попросили торговлю прекратить. Сестры продолжили. После второго замечания включился брат — Никита Гораев», — указано в публикации.

По словам собеседника «Kub Mash», директор пляжа Арман Антонян хотел объяснить, что продавать на пляже нельзя и позвал самбиста Гораева в свой кабинет, чтобы показать постановление. Однако белорус начал толкать охранника по пути, а после ударил его по лицу. Самбиста пытались повалить, но он всех раскидал.

— Такой зверь на пляже, который всех кидает, и все. Просто бы убил там всех, — рассказал сотрудник пляжа «Фрегат».

Напомним, на пляже «Фрегат» в Сочи 3 июля произошла драка с участием парня из Минска Никиты Гораева. Младшие сестры Гораева, девочки 6 и 14 лет, раздавали отдыхающим фрукты и снимали видео. По версии родственников Гораева, сотрудники пляжа увидели в них конкурентов и в грубой форме попросили детей уйти, тогда парень за них вступился. Когда он разобрался с обидчиком, подъехали еще 10 человек с палками и железными прутьями и сильно его избили.

Родные парня сообщали, что он в реанимации в тяжелом состоянии. В администрации Сочи — что госпитализация ему не потребовалась, хотя «вред здоровью отдыхающего нанесен». Власти отметили, что считают поведение сотрудников пляжа недопустимым, пообещали оказать помощь пострадавшему, а с арендаторами территории пляжа могут расторгнуть контракт.

4 июля мать избитого рассказала РИА Новости, что ее сын находится дома в тяжелом состоянии, на его голове «огромные гематомы от ударов железными палками».

В отношении охранников сочинского пляжа «Фрегат», которые избили белоруса Никиту Гораева, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».