«Европейская правда»: Украина должна разорвать отношения с Лукашенко 9 5.07.2022, 14:30

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Киеву нужна новая политика.

Редакция украинского издания «Европейская правда» опубликовала статью, в которой заявляет, что Украине следует как можно скорее разорвать отношения с режимом Лукашенко, но не с белорусским обществом, а заодно решить, кто выражает интересы белорусского общества.

«Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. те, кто нас упрекает, вы, что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией?.. Что у нас создана уже фактически единая армия?.. Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в «спецоперации» определено мной давно».

Это заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко стало самым откровенным признанием того, что Минск принимает участие в российской агрессии против Украины. Она прозвучала 3 июля, через неделю после масштабного пуска по Украине ракет из воздушного пространства Беларуси.

А накануне Лукашенко заявил о приказе «взять под прицел центры принятия решений» во «вражеских столицах», намекнув, что одним из таких врагов является Киев.

Переход Лукашенко к агрессивной риторике был ожидаемым.

Все его попытки вступить в диалог с Западом по смягчению санкций ожидаемо провалились, зависимость от России только растет, а ракетный удар по Киеву и другим городам Украины 26 июня (к сожалению, явно не последний) дополнительно закрепил за Беларусб роль соучастника в военных преступлениях.

Но Киев до сих пор пытается отмежеваться от власти России и их филиала в Беларуси.

Мы ведем упорную борьбу с армией РФ, но при этом поддерживаем дипломатические отношения с Беларусбю, которая сама заявляет о единстве своей армии с российской.

То, что в Минске до сих пор работает посол Украины, звучит еще глупее, если вспомнить, что Украина не признает легитимность Лукашенко и назначенное им правительство. Кстати, белорусских дипломатов в Украине нет еще с марта, поэтому стремление Киева сохранить отношения с северным агрессором является односторонним.

Почему Киев не разрывает отношения с Минском?

Может быть, есть негативные последствия этого шага, которых Украина остерегается?

Короткий ответ: нет, уже нет. Речь идет скорее об инерции, которой нужно положить конец.

Политика особого отношения к режиму Лукашенко, которую проводил Киев, когда-то действительно имела смысл. Тогда Минск маневрировал на международной арене и пытался не впасть в объятия Москвы, а осторожность Украины оставляла простор для такого маневра.

Например, после подавления протестов в Минске Украина присоединилась к ряду европейских решений, но отказалась вводить санкции лично в отношении Лукашенко, потому что остерегалась возможной личной обиды с его стороны.

Во-первых, напоминали тогда в МИДе, Беларусб тогда так и не признала «российский Крым», а личная месть Лукашенко может иметь именно такое следствие. Во-вторых, объясняли дипломаты, Лукашенко тогда еще не определился, предоставит ли он Москве свои военные базы для агрессии против Украины.

В-третьих (хотя об этом в Киеве пытались не вспоминать вслух), Украине требовалось экономическое сотрудничество и торговля с Беларусбю, и это заставляло закрывать глаза на то, насколько кровавый диктатор руководит соседней страной. В частности, из-за того, что по нескольким позициям (от топлива до стекла) импорт из Беларуси был единственной альтернативой поставкам из РФ.

Сейчас этих аргументов не существует.

Торговля практически отсутствует, а по ключевым для Украины направлениям отсутствует полностью. Аннексию Крыма Лукашенко поддержал еще в прошлом году, когда публично признал полуостров российским. Вопрос о военном сотрудничестве Минска и Москвы снят окончательно.

Конечно, вовлечение Беларуси в войну может быть еще более полным, но это уже не зависит от отношений с Киевом. Белорусские войска не участвуют в наземном нападении, но совсем по другим причинам.

Во-первых, из-за того, что армия Лукашенко оказалась не готова к боевым действиям на чужой территории, а во-вторых — из-за отсутствия поддержки агрессии в обществе (из-за чего значительные потери белорусских военных или массовый переход на сторону Украины могут повлечь за собой даже возобновление массовых протестов ).

Режим Лукашенко осознает эти проблемы и пытается их устранить. Белорусская армия постоянно проводит военные учения, а белорусская пропаганда без остановки пытается дегуманизировать украинцев, усилить ненависть к ним в обществе. К счастью для нас, эта подготовка до сих пор не дала необходимых результатов Лукашенко и Путину.

Но считать, что это происходит из-за сохранения дипотношений с Минском, было бы ошибкой.

Официальный Киев уже допускал эту ошибку раньше, при Порошенко.

С 2014 года Киев делал вид, что войны с Россией нет.

Мы не разорвали отношения с РФ ни после Иловайска, ни после Дебальцева, ни после событий вблизи Керченского пролива в 2018 году (тогда «ЕвроПравда» публиковала аналогичный editorial). Это не предотвратило ни одну следующую эскалацию. Единственное, чего мы этим «достигли» — это закрепление на международном уровне тезиса о том, что война с РФ какая-то ненастоящая, ведь иначе о полноценных дипотношениях не могло идти речи.

Сейчас мы повторяем этот путь с Беларусью. Сохранение отношений с Минском создает иллюзию, что Киев готов к возобновлению отношений (в первую очередь экономических, но не только), как только завершится активная фаза войны.

Редакторам ЕП уже приходилось слышать вопрос об этом от дружественных государств ЕС. И чем дальше – тем чаще он будет возникать.

Между тем, на прошлой неделе Украина разорвала отношения с Сирией в ответ на дипломатическое признание донбасских недореспублик. Но почему такая логика не работает по отношению к Беларуси, которая сделала гораздо больше враждебных шагов против нашего государства?

Украина должна разорвать отношения с режимом Лукашенко.

Конечно же, разрыв отношений не должен быть самоцелью. Украине давно нужна новая политика.

Совершенно нормально сделать политическое заявление, что мы разрываем связи с нелегитимным диктатором, а не с белорусским обществом, ведь президент Зеленский неоднократно подчеркивал разницу между ними. А одновременно – определить по крайней мере для себя, кто будет выразителями интересов этого общества.

Также Киев должен наконец определиться, что делать с теми белорусами, которые находятся на территории Украины — при каких условиях их пребывание приемлемо.

Искать ответы на эти вопросы сложнее, чем просто закрывать глаза на белорусскую агрессию против нашего государства.

Но этому странному положению надо наконец положить конец. И сделать это как можно быстрее.

Затягивание не дает Киеву никаких плюсов и только усугубляет вызовы.

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