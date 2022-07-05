В России неизвестные атаковали воинскую часть недалеко от границы с Украиной 12 5.07.2022, 16:01

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Там служат контрактники.

В городе Клинцах Брянской области трое неизвестных мужчин напали на войсковую часть. Местные жители рассказали, что слышали звуки выстрелов, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел примерно в 4:15 утра во вторник, 5 июля. Двое мужчин были одеты в темно-красную одежду, один — в черную. При этом все были в масках и вооружены. После выстрелов они скрылись в неизвестном направлении. Один из них был ранен ответным огнем.

В этой воинской части служат контрактники. Кроме того, город стратегически важный, поскольку рядом расположен с госграницей с Украиной.

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