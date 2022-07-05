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Абитуриентка из Лиды набрала по 100 баллов на ЦТ по математике и белорусскому языку

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  • 5.07.2022, 18:37
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Абитуриентка из Лиды набрала по 100 баллов на ЦТ по математике и белорусскому языку

Школу она закончила со средним баллом аттестата 10.

Выпускница лидской средней школы №8 Анастасия Бильдь набрала максимальные баллы на тестировании сразу по двум предметам – математике и беларусскому языку, сообщает Министерство образования.

Девушка участвовала в олимпиадах по математике и ходила на дополнительные занятия по белорусскому языку в школе, а с середины 10 класса сдавала репетиционные тестирования. Школу она закончила со средним баллом аттестата 10.

Анастасия планирует поступать в БГУИР на специальность «информатика и технологии программирования».

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