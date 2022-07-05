Абитуриентка из Лиды набрала по 100 баллов на ЦТ по математике и белорусскому языку

Абитуриентка из Лиды набрала по 100 баллов на ЦТ по математике и белорусскому языку3
- 5.07.2022, 18:37
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Школу она закончила со средним баллом аттестата 10.
Выпускница лидской средней школы №8 Анастасия Бильдь набрала максимальные баллы на тестировании сразу по двум предметам – математике и беларусскому языку, сообщает Министерство образования.
Девушка участвовала в олимпиадах по математике и ходила на дополнительные занятия по белорусскому языку в школе, а с середины 10 класса сдавала репетиционные тестирования. Школу она закончила со средним баллом аттестата 10.
Анастасия планирует поступать в БГУИР на специальность «информатика и технологии программирования».