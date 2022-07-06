Боец полка Калиновского: «Брест» всегда первым рвался в бой 5 6.07.2022, 16:51

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Иван "Брест" Марчук

Иван Марчук был настоящим символом батальона «Волат».

Командир "Волата" Иван "Брест" Марчук пользовался в батальоне Калиновского не просто авторитетом — подчиненные его любили. Боец "Волата", который познакомился с будущим командиром еще до войны, рассказал о нем в беседе с "Еврорадио".

— Он был символом нашего батальона. Богатырем, идеалистом. Это настоящий мужик. И командир, за которым шли люди. За своих людей он готов был отдать все, включая жизнь.

Он пользовался уважением в нашем батальоне, да и не только в нем. Его уважали в ветеранском движении Украины. Это человек, который к своим 28 годам прошел и Украину, и французский интернациональный легион.

Это тяжелая утрата для нас. Да не только для нас, не только для батальона. Таких бойцов, как "Брест", людей таких принципов хотелось бы видеть больше. Это большая потеря для нации. Наши погибшие — это ее лучшие представители.

Он пытался создать структуру, при которой каждого человека можно было бы заменить в батальоне, так как понимал: все не вечны. Может случиться и то, что случилось с ним самим.

Имена наших погибших будут в нашей "Небесной сотне". Они вечно будут жить в Вальгалле и смотреть на нас, радоваться, когда мы будем совершать добрые поступки.

Собеседник рассказывает, что командир всегда первым рвался в бой и стремился быть в центре всех событий.

— И эту группу он повел в бой сам. Он был очень опытный и хотел сам все контролировать. За всех переживал, всех любил и говорил: мои бойцы самые лучшие в мире.

Собеседник издания вспоминает, как впервые встретил Ивана Марчука. В то время еще не было ни полка Калиновского, ни самой войны.

— Метр семьдесят. Бородатый! С громким голосом, который мог перекричать танк! Ему не хватало только секиры. Мною воспринимался просто как мифический персонаж — такой харизматичный был дядька.

Командир батальона "Волат" Иван "Брест" Марчук погиб, выполняя задание под Лисичанском.

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