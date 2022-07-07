Bloomberg: Кто может заменить Джонсона на посту премьер-министра Великобритании 2 7.07.2022, 17:06

2,420

Борис Джонсон

Фото: Getty Images

Издание назвало восемь потенциальных кандидатов.

Борис Джонсон ушел в отставку с поста лидера Консервативной партии и Премьер-министра, но останется во главе правительства до осени. Четкого претендента, который мог бы стать новым премьер-министром Великобритании вместо Джонсона, нет. Однако есть ряд влиятельных членов Консервативной партии, имеющих серьезные шансы занять этот пост.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что Сунак и Джавид ушли со своих должностей с разницей в несколько минут, связав решение с поведением премьер-министра и его правительства. Джонсон быстро заменил их, назначив канцлером казны Надхима Захави, а секретарем по здравоохранению – Стива Баркли. Его соратники решили, что ему будет сложно удержаться, если еще больше членов его команды уйдут. Вскоре произошла целая волна увольнений с высоких должностей.

Все это произошло после ряда скандалов, пошатнувших лидерство Джонсона. Кульминацией стало изменение риторики Даунинг-стрит 10 о том, что премьер-министр знал или не знал о поведении парламентского организатора Криса Пинчера, уволенного на прошлой неделе после обвинений в сексуальных домогательствах. В должности он пробыл менее года. Сам Джонсон тоже был обвинен в нарушении карантина во время пандемии COVID-19. Он посетил незаконное собрание, тем самым став первым главой правительства, который нарушил закон. Поэтому Джонсон столкнулся с голосованием о вотуме доверия в прошлом месяце. Тогда британский премьер удержался в должности. Но новые скандалы привели к появлению новых оппонентов, готовых присоединиться к его свержению.

Bloomberg приводит имена тех, кто потенциально может заменить Джонсона в кресле премьер-министра, хотя четкого лидера в этой гонке пока не видать.

Лиз Трасс - последовательница Тэтчер

46-летняя Трасс – консерватор, лояльный к свободному рынку, и любимица однопартийцев самого низкого уровня. До февраля в течение года она возглавляла рейтинг министров по версии блога ConservativeHome, лояльного к Тори. С сентября Трасс возглавляет министерство иностранных дел. За это время она стала заметной фигурой в британской реакции на российскую войну против Украины. Сейчас она ведет переговоры с ЕС об отношениях Лондона с Брюсселем после Brexit.

К тому же Трасс укрепила свою популярность как секретарь по международной торговле, продолжая действие большого количества соглашений с десятками стран. Ее нынешняя политическая деятельность сильно контрастирует с тем воспитанием, которое ей дали левые родители, а также с ее ролью главы Либеральных демократов в Оксфордском университете. Трасс происходит из либертарианского крыла Консервативной партии и не против, когда ее сравнивают с «Железной леди» – Маргарет Тэтчер. Трасс придерживается тщательного подхода к своим страницам в социальных сетях. Недавно она разместила фото, где позирует в танке во время визита в Восточную Европу. Тэтчер поступила так же в 1986 году, когда навещала британские войска в Германии. В 2016 году на референдуме по выходу из ЕС она была против Brexit. Но в последнее время поддерживала решение об отказе от членства в организации «с рвением обращенного».

Надхим Захави – предприниматель

Новый британский казначей родился в Багдаде в семье курдов. Вместе с родителями они переехали в Великобританию, убегая от режима Саддама Хусейна в Ираке. В то время нынешний чиновник не разговаривал на английском. Захави получил образование химика-инженера в Университетском колледже Лондона и стал соучредителем организации YouGov. За пять лет он был исполнительным директором организации, прежде чем стать депутатом в 2010 году. 55-летний миллионер тоже работал в нефтяной промышленности.

С 2018 года Захави входит в министерские круги. Он получил хорошую репутацию благодаря наблюдению за развертыванием процесса вакцинации от COVID-19. Благодаря этому в сентябре он попал в состав правительства в качестве министра образования. Захави поддерживал Brexit в 2016 году.

Враги Джонсона могут сказать, что Захави слишком лоялен к действующему премьеру, чтобы возглавить партию. Однако его также считают безопасным вариантом. К тому же он популярен среди низов Консервативной партии. Должность казначея даст ему платформу усилить это расположение с помощью потенциального сокращения налогов, чего традиционные консерваторы требуют уже много месяцев. Но поскольку Великобритания переживает кризис повышения цен, он может столкнуться с обвинениями, если его политика не принесет экономического восстановления.

Риши Сунак – «золотой мальчик» в прошлом

Сунак был относительно неизвестен, пока Джонсон не назначил его канцлером казны в феврале 2020 года. Это была его первая должность в правительстве. С тех пор 42-летний Сунак считался главным претендентом на роль правопреемника премьера. Его имя стало заметно во время пандемии, когда он добился выделения десятков миллиардов фунтов стерлингов для правительственной поддержки бизнеса и рабочих. Благодаря этому популярность Сунака существенно выросла. Программа субсидий для хозяйств закрепила за ним кличку "Dishy" Rishi. Это строе британское выражение, которое означает, что кто-то выглядит хорошо.

Однако он начал терять блеск в начале этого года из-за скандала, связанного с налоговым статусом его жены. Также оказалось, что у Сунака есть американская «зеленая карта». Кроме того, обществу не понравилось, что он слишком медленно отреагировал на кризис с ростом цен. Он также был оштрафован за участие в незаконном собрании на Даунинг-Стрит во время карантина. Но, несмотря на это, букмекеры все еще считают его потенциальным кандидатом на роль премьер-министра Великобритании. Он все еще считается одним из наиболее результативных членов Консервативной партии. Его отставка из-за разногласий во взглядах с Джонсоном на экономику тоже может принести ему новых поклонников. Также Сунак имеет возможность дистанцироваться от Джонсона, что дает ему преимущество над оставшимися в правительстве Трасс и Захави.

Бен Уоллес – тихий исполнитель

52-летний министр обороны еще год назад не фигурировал в списках потенциальных лидеров Тори. Но ему приписывают компетентную реакцию Великобритании на российское вторжение в Украину, а также на кризис, связанный с эвакуацией из Афганистана. Уоллес оказался на вершине рейтинга министров от ConservativeHome. Также опрос, проведенный блогом, показал, что консерваторы самого низкого уровня считают его лучшим кандидатом на роль следующего лидера партии.

Будучи капитаном Армии Великобритании в прошлом, Уоллес стал членом парламента страны в 2005 году. Хотя до этого он работал в парламенте Шотландии. Он заслужил одобрительное отношение к себе в 2008 году благодаря его кампании за прозрачность расходов парламентариев. Уоллес начал работать в правительстве еще во времена Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй. Но в нынешней должности он оказался только в 2019 году, когда Джонсон стал премьер-министром.

Уоллес приехал вместе с Джонсоном на голосование по вотуму доверия. Это стало знаком того, что министр обороны входит в близкое окружение премьер-министра. В прошлом месяце Уоллес сказал, что «не заинтересован» в перспективе стать британским лидером. Но это может измениться, особенно ввиду его популярности.

Саджид Джавид – бывший торговец

Бывший секретарь по здравоохранению – еще один опытный чиновник. Он возглавлял разные правительственные департаменты в шести правительствах Великобритании. В 2019 году он был четвёртым в гонке за лидерство. Джавид ушел в отставку одновременно с Сунаком. Они друзья. И это говорит, что они могут вступить в борьбу за власть вместе. Один из них будет претендовать на должность премьера, а другой – канцлера казны, что даст им больший вес. Сунак когда-то был «номером 2» в команде Джавида, когда тот возглавлял казну.

Джавид поклонник Тэтчер. И на стене в его кабинете висит ее портрет. Он стал членом парламента в 2010 году, а в 2012 начал работу в правительстве. Камерон повысил его до секретаря по культуре в 2014-м году. И с тех пор он возглавлял департаменты по бизнесу и общинам, а также был министром внутренних дел в правительстве Мэй и канцлером казны в правительстве Джонсона. Работа Джавида во главе казны была короткой, поскольку он подал в отставку из-за конфликта с Джонсоном, который требовал увольнения его ключевых помощников. Он никогда не составлял британский бюджет. Кроме того, его критиковали за сомнительный налоговый статус, когда он стал членом парламента.

Пенни Мордонт – первооткрыватель

Если кто-то за пределами действующего правительства и может стать премьер-министром, то это 49-летняя Пенни Мордонт. Поскольку она - самый популярный член парламента среди однопартийцев-консерваторов. В опросе ConservativeHome на этой неделе она заняла второе место после Уоллеса. Будучи сейчас министром торговли, она объездила США в поисках возможности заключить межгосударственные мини-соглашения для усиления торговли. В партии отмечают ее сильную приверженность Brexit, харизму и хорошие лидерские качества.

Джереми Хант – безопасный вариант

В начале года он являлся фаворитом букмекеров. Хотя в последние месяцы 55-летний Хант не демонстрировал никаких лидерских амбиций. В Правительстве Кэмерона и Мэй он возглавлял Национальную службу здравоохранения. Во время партийных выборов лидера в 2019 году он занял второе место, уступив тогда Джонсону. Хант был министром иностранных дел и выступал против ухода Британии из ЕС. Его позиция взвешена и тяготеет к традиционному правоцентризму в Консервативной партии. Так что он прямой оппонент крыла Brexit, которое привело Джонсона к власти.

Том Тугендхет – эксперт внешней политики

49-летний бывший военный, участвовавший в войнах в Ираке и Афганистане, а также возглавлявший парламентский комитет по внешней политике, уже подал сигнал, что готов участвовать в любых соревнованиях за лидерство. Тугендхет выступал за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Но после Brexit говорил, что стране нужно жить дальше. Он регулярно критиковал Джонсона, в частности во внешней политике, настаивая на более жесткой позиции по отношению к Китаю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».