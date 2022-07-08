Врачи: Сочетание двух продуктов поможет убрать живот в два раза быстрее

Врачи: Сочетание двух продуктов поможет убрать живот в два раза быстрее1
- 8.07.2022, 14:12
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Комбинации некоторой пищи ускоряет жиросжигание.
Медики перечислили продукты для утреннего приема пищи, которые хорошо сочетаются друг с другом и вдвое ускоряют жиросжигание. Об этом пишет Eatthis.com.
Ряд интересных наблюдений связан с употреблением авокадо. Специалисты выяснили, что половинка авокадо на завтрак уменьшает на 40% в течение последующих трех часов желание снова сесть за стол и что-то съесть.
При этом вы получаете массу полезных веществ. В том числе, ценные жиры. Отмечается, что хорошо сочетать авокадо с белковым продуктом - например, яйцом или небольшим кусочком красной рыбы (в принципе дорогой продукт легко заменит скумбрия и даже селедка).
Чтобы разрезанное авокадо не потемнело, рекомендуется сбрызнуть его лимонным соком. Второй способ - смазать срез оливковым маслом и сразу же поместить в холодильник.
Также отмечается, что способствует жиросжиганию сочетание яичницы с небольшим количеством красного перца или небольшая порция овсяной каши с обязательным добавлением белка (например, одно вареное яйцо) и овощами.