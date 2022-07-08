Как меняется линия фронта: обзор боевых действий Том Купер

8.07.2022, 23:43

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Том Купер

Впервые за четыре месяца в РФ не заявляют ни о каких своих продвижениях.

За исключением того, что Путин позволил своим телеканалам транслировать очередной (все более неудобоваримый) бред о политике, истории, спорте и кулинарии, объясняя, что он только начал воевать с Украиной и угрожает ей полным уничтожением (он начинает напоминать мне Каддафи в его последние годы), новостей относительно мало. Что в некотором роде является хорошей новостью, так как впервые за четыре месяца в Минобороны России не заявляют ни о каких своих продвижениях.

РУМИНТ (по слухам из разных источников — прим.) сообщает, что Дворников наращивает новую бронетанковую дивизию в районе Нижнего Новгорода.

Путинисты за границей до сих пор празднуют «освобождение» Лисичанска и болтают о «развале украинских частей», более того, о «сдаче в плен в массовом порядке». Пока что, по крайней мере, Keystone cops (так автор называет Минобороны РФ — прим.) и фанаты Путина не представили почти никаких доказательств этого. Единственным исключением, которое я нашел, было видео, опубликованное властями «ДНР», на котором показана группа украинских военнопленных, которым поручено похоронить около 40 своих павших товарищей.

В то время как Keystone cops заявляют об уничтожении четырех M142 HIMARS своими «высокоточными ракетами» и используют видео, на котором видны явные промахи рядом с четырьмя припаркованными грузовиками в качестве доказательства этого — количество действующих огневых подразделений в Украине должно было увеличиться с четырех до девяти. Более того, украинцы должны были получить свои первые несколько РСЗО M270. Россияне теперь все чаще жалуются на все большую интенсивность украинского контрбатарейного огня. Похоже, действие артиллерии, поставляемой НАТО, ощущается все сильнее.

Менее определенно местонахождение многих подразделений украинской армии и Национальной гвардии. Например: 1-й танковый, 92-я механизированная бригада и многие другие, кажется, далеко не на передовой. Вместо этого можно увидеть фотографии, сделанные во время учений на таких видах вооружения, поставляемых НАТО из Чехии и Польши, как Т-72М1.

Воздух/Ракетная война

С 6 июля Киев сообщает, что ВКС РФ пытаются провести масштабную операцию SEAD (подавление ПВО противника — прим.) против украинских ПВО между Одессой и Николаевом. ВКС использует управляемые ракеты Х-31П и Х-58, а также крылатые ракеты «Калибр». Украинцы сообщают, что пока русские не добились успеха, и они сумели сбить два «Калибра». Известно о попадании еще двух «Калибров»: они уничтожили два сельскохозяйственных амбара с 35 тоннами зерна в Одесской области.

Возможно, в ходе взаимосвязанных операций украинцы заявили о сбитом в море у Одессы Су-35 ВКС, а россияне заявили, что два украинских Су-25 и два Ми-24 были сбиты их перехватчиками. На днях произошел очередной воздушный бой между украинскими и российскими ВВС в районе между Николаевом и Херсоном, после которого русские заявили о том, что сбили МиГ-29 и Су-25, а украинцы — что их истребители уклонились (как минимум) от двух воздушных атак ракетами «воздух». Конечно, перепроверка и получение доказательств всего этого займет несколько недель.

Трудно сказать, что именно происходит, но судя по таким сообщениям, а также сообщениям об ударах по пустому и брошенному танкеру Millenial Spirit (зарегистрирован в Молдове) — предположительно сбитому 7 июля двумя Х-31 (сомневаюсь в этом: Х-31 нужны РЛС сигналы наведения. Скорее, виновники — Су-34 и Х-29 или Х-35) — и воздушным боям, заметно оживление активности. Вполне возможно, что во многом это связано с тем, что украинский спецназ вновь взял остров Змеиный еще 4 июля, а затем русские заявили, что всех там уничтожили. На самом деле попадание (по всей видимости, двумя ракетами) было в набережную.

7 июля россияне сильно обстреляли центр Краматорска. В то время как украинцы нанесли удар по дополнительным российским складам, в том числе одному в Донецке, одному в Иловайске, одному в Шахтерске (куда весь город был эвакуирован из-за последовавших вторичных взрывов, плюс местный мост должен тоже быть подбит и выведен из строя), потом свалка ГСМ в Будёновке, и ещё склад оружия в Новой Каховке.

Битва за Донбасс

Харьков. Россияне напали на Сосновку, но были отброшены на Казачью Лопань. Аналогичное произошло в районе Дементиевки. Затем россияне снова обстреляли Харьков, убив и ранив несколько мирных жителей.

Славянск. Русские продолжали обстреливать и атаковать Краснополье, Долину и Богородичное последние два дня, а также пытались атаковать украинскую артиллерию южнее и юго-восточнее.

Северск-Бахмут. За последние два дня россияне сильно обстреляли восточный Северск, несколько позиций к востоку от Бахмута и район между ними за, но до сих пор там не было смены позиций. Как упоминалось в моем последнем отчете, украинцы отбили Белогоровку еще 5 июля, а затем еще больше улучшили свои позиции в этом районе. Сторонники Путина за границей теперь ожидают, что Дворников и Ко — впервые за восемь лет — изменят свой образ действий и обойдут там остальную часть украинского котла с флангов, т. е. нападут с севера (через Северский Донец) и с юга (над дорогой Т1302, вероятно, в районе Волчеяровки).

Бахмут. Это была самая активная линия фронта за последние два дня. По сути, Вагнер напирает из Клиновое на Веселую Долину, пока безуспешно. Более удачной была атака Вагнера на Вершину: не то чтобы село было взято (не было), но это, похоже, вынудило украинцев сократить линию фронта в районе Новолуганского, дальше на юг — тем более, сепаратисты атакуют из Травневого на Кодему и Семигорью. По сути, все, что украинцы сейчас удерживают в Светлодарском районе, — это Углегорская ТЭЦ.

Юг

Северный Херсон. XXII корпус РФА последние два дня контратаковал Мирное, Лиманец, Посад-Покровское — безуспешно.

Южный Херсон. Контратака России на Чернобаевку была отражена два дня назад и с тех пор украинская артиллерия наносит удары по опорным пунктам 49-й САА на западной окраине Херсона. За тот же период украинцы также уничтожили четыре передовых военных склада. Судя по всему, украинцы расширили свой «плацдарм» через 1-ю и 2-ю российские линии обороны вдоль трассы М14 и теперь могут продвигаться по Николаевскому шоссе. Это займет некоторое время: мало того, что есть много бункеров и других укреплений, которые нужно поразить, украинцам придется научиться продвигаться по определенным направлениям между российскими опорными пунктами, тем самым изолируя последние друг от друга.

Том Купер, «Новое время»

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