Момент истины наступит в сентябре 9 Игорь Эйдман

10.08.2022, 8:57

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Игорь Эйдман

Это будет началом победы Украины в войне и конца путинского режима.

Оккупанты официально объявили о проведении референдума по присоединению украинских оккупированных территорий к России. Роспоряжение по этому поводу подписал их наемник в Запорожской области Евгений Балицкий.

Момент истины в украинско-российской войне наступит уже в сентябре. Кремлю как воздух нужна имитация референдума и аннексия оккупированных территорий. Толпе необходимо бросить какой-то жирный кусок, имитацию победы, осязаемый результат войны, «расширение границ» империи, тешущее самолюбие плебса.

Иначе провал кровавой авантюры станет очевидным для всех: населения, ее участников и даже организаторов. В таком случае Путина даже в российской правящей верхушке начнут воспринимать в качестве лузера, дни которого сочтены.

Уверен, что Украина сумеет сорвать подобные планы. Это будет началом ее победы в войне и конца путинского режима. Даже в Кремле многие поймут, что «Акела промахнулся», проигрывает и надо срочно отползать.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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