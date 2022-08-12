Зеленский: Ермак и Залужный провели позитивные переговоры с Белым домом и Пентагоном 12.08.2022, 4:00

Об этом президент Украины сообщил в вечернем видеообращении.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провели телефонные переговоры с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

Президент Украины назвал содержание разговора позитивным, однако не стал раскрывать детали.

«Состоялся очередной разговор в формате Ермак-Салливан-Залужный-Милли. Тематика разговора ясна, содержание позитивное, а детали, я думаю, лишние», — сказал президент Украины.

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