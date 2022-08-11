Зеленский сообщил об итогах конференции в Копенгагене о военной поддержке Украины 11.08.2022, 23:18

Владимир Зеленский

Только за день для Украины собрали внушительную сумму помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам конференции в Копенгагене удалось собрать 1,5 млрд евро помощи для Украины.

Во время традиционного видеообращения Зеленский сообщил, что Дания сразу после открытия конференции сообщила о выделении пакета помощи для Украины на сумму 110 млн евро.

«Всего конференция собрала только за день 1,5 млрд евро, которые будут потрачены, в том числе на производство жизненно необходимых боеприпасов», — сказал он.

Зеленский добавил, что это существенный плюс к тем кредитным гарантиям на 4 млрд долларов, которые ранее дали Украине США.

«Я благодарен всем, кто сегодня в Копенгагене поддержал Украину и верю, что такой формат ускорит нашу общую победу», — подчеркнул президент Украины.

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