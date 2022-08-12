ISW: Кремль уничтожил мотострелковую бригаду РФ, чтобы скрыть военные преступления 12.08.2022, 7:45

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Бригада была причастна к зверствам в Буче.

С согласия Кремля 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России, вероятно, была уничтожена.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Бригада была причастна к военным преступлениям в Киевской области, в том числе в Буче.

Так, отмечается, что журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов провел расследование в отношении бригады после ее участия в зверствах в Буче и пришел к выводу, что после тяжелых боев на Изюмском и Славянском направлениях бригада практически прекратила свое существование.

Крутов заявил, что из 1500 солдат вероятно, погибло от 200 до 300 человек. Он процитировал оценки директора CNA Russia Studies Майкла Кофмана о том, что типичное соотношение убитых и раненых в бою составляет примерно 1 к 3,5, что означает, что в подразделении было 700 до 1000 раненых в бою.

В РФ формирования, которые несут серьезные потери, обычно распускают, а оставшихся солдат переводят в другие подразделения. Однако с 64 ОМСБр так не получится – президент Владимир Путин успел присвоить ей почетное звание «гвардейская» 18 апреля после появления доказательств совершения ею военных преступлений в Буче.

После этого бригада была срочно отправлена обратно, но в этот раз на восток Украины, военные не имели времени на отдых, переоснащение, получение пополнения или восстановление. В то время, по данным ISW, уже ходили слухи, что Кремль стремился уничтожить бригаду в бою, чтобы избежать раскрытия ее военных преступлений.

Институт сообщает также, что Госдепартамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и поддержать создание демилитаризованной зоны на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС 11 августа. Госдеп США также призвал Россию вернуть контроль над станцией Украины.

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