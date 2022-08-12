Маломуж: Перелом в войне произойдет в считанные недели, армия РФ будет сдаваться и бежать 12.08.2022, 8:09

Николай Маломуж

Резервы оккупантов стремительно исчерпываются.

Перелом в войне в Украине может наступить уже через считанные недели можно ожидать перелом, в период с конца августа до середины сентября. Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, которое даст возможность освободить территории.

Об этом в интервью изданию Obozrevatel заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. Текущую ситуацию на фронте он оценил как позиционную войну и предположил, что планы Кремля по оккупации всей Донецкой области к Дню Независимости Украины 24 августа не удастся осуществить.

«Возможно проведение комплексных операций по окружению противника и созданию условий не только для сдачи и бегства. Это будет переломный этап войны», – сказал он.

По оценкам генерала, резервы армии агрессора «стремительно исчерпываются». Россия пытается восстановить их, но за счет плохо обученных и неподготовленных военных, которых в срочном порядке мобилизуют по всей стране.

Кроме того, в ситуации, когда Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление на юге страны, армия врага вынуждена удерживать позиции сразу на нескольких направлениях, что существенно усложняет ее задачи.

«В России уже осознали, что у нас есть весь спектр наступательных операций на херсонском, запорожском направлениях, на Изюм. Поэтому сегодня РФ, с одной стороны, вынуждена выполнять задачу по захвату Донецкой области до 24 августа. С другой стороны, ей необходимо удержать позиции на херсонском, запорожском и даже харьковском направлениях», - подчеркнул Маломуж.

По прогнозам генерала, враг будет атаковать на донецком направлении.

«Они могут иметь небольшой успех в несколько километров или на отдельных участках в несколько десятков километров, но захватить Донецкий регион в поставленные сроки нереально. Я думаю, Донбасс в целом мы удержим. Может быть, за исключением отдельных населенных пунктов или рубежей», – добавил он.

По словам генерала, в результате контрнаступления на одном из приоритетных направлений появятся перспективы для освобождения определенных территорий.

«Возможно, это Херсонская, Запорожская области. Возможно проведение комплексных операций по окружению противника и созданию условий не только для сдачи и бегства. Это будет переломный этап войны. Я предполагаю, что это должно произойти в конце августа – в начале сентября», – уточнил Маломуж.

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