Судьба Шойгу и начальника Генштаба РФ Герасимова висит на волоске 5 12.08.2022, 11:41

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Более трети российских генералов и офицеров находятся под следствием.

По данным Генерального штаба ВСУ, около 30-40% генералов и офицеров РФ, планировавших войну против Украины, отстранены от службы и находятся под следствием в России. Судьба министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова также висит на волоске.

Об этом на брифинге сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Он отметил, что репрессивные меры касаемо высшего и старшего офицерского состава Вооруженных сил РФ проходят из-за провалов стратегических планов на украинском направлении.

«По имеющимся данным, министр обороны РФ Шойгу и начальник генштаба ВС РФ генерал Герасимов остаются на должностях исключительно для предотвращения дискредитации высшего военно-политического руководства», – сказал Громов.

Он добавил, что, с учетом произошедших в последнее время взрывов на аэродромах «Саки» в оккупированном Крыму и «Зябровка» в Беларуси, ожидаются новые кадровые решения относительно руководящего состава.

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