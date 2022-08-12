Стало известно, сколько минчан отключили от воды и электричества 12.08.2022, 15:30

ЖКХ опубликовало информацию о должниках.

В ЖКХ Минска рассказали, что не все жители столицы вовремя оплачивают «коммуналку», поэтому им «приходится принимать меры по ее взысканию», а также отключать воду, электричество и другие услуги.

Как известно, платить за жилищно-комунальные услуги нужно каждый месяц не позже 25-го числа.

Так, по данным ЖКХ, «в текущем периоде» 2022 года:

коммунальщики перестали обслуживать электрощиты в 19 525 жилых помещениях;

«Минскводоканал» отключил воду в 1 298 жилых помещениях;

«Мингаз» отключил газ в 19 жилых помещениях;

Минские телевизионные информационные сети (МТИС) приостановили точку доступа 175 жилых помещениях;

организации, обслуживающие ЗПУ (домофоны) в 44 жилых помещениях.

Должникам отправили 11 387 исполнительных документов. Как рассказали в ЖКХ, суд удовлетворил 2 183 ходатайств, таких как:

арест наличных денежных средств или иного имущества должника, принадлежащих ему и находящихся у него и (или) третьих лиц;

арест денежных средств и (или) иного имущества должника, находящихся на его банковских счетах, во вкладах (депозитах) или на хранении в банках и (или) небанковских кредитно- финансовых организациях, электронных денег;

опись и (или) изъятие имущества должника, находящегося у него и (или) третьих лиц, передача этого имущества на хранение в порядке;

временное ограничение права должника на выезд из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».