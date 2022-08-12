«Люди здесь более счастливы, спокойны и расслаблены» 5 12.08.2022, 16:08

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Анастасия Гриненко

Случчанка рассказала, чем жизнь в Испании отличается от жизни в Беларуси.

Случчанка Анастасия Гриненко живет в Испании. Она рассказала Женскому проекту Lampa, чем жизнь в Испании отличается от жизни в Беларуси.

«Начну с того, что география Республики Беларусь и Королевства Испания, существенно отличаются. Соответственно и различия в культуре, менталитете и просто погоде — существенные.

1. Первое и самое главное отличие, лично для меня, это то, что Испания является Королевством. Им удалось сохранить то, с чего все начиналось — Историю Рода.

2. Погода решает все! Витамин Д здесь круглый год — поэтому люди, которые живут в Испании, более счастливы, спокойны и расслаблены. Ну и море конечно! Когда грустно — иду к воде.

3. Свежие морепродукты и фрукты/овощи здесь круглый год. А вот с молочной продукцией проблема лично для меня. Я люблю наш белорусский кефир и творог, а его здесь не найти. Замену не нашла. А так хочется сырников!

4. Квартирная преступность. Лично мы столкнулись с таким в 2019 году и почти потеряли 7.500€. Оформляли в аренду новую квартиру через риэлтора. Заплатили взнос за 6 месяцев, а потом оказалось, что хозяин квартиры, вовсе не хозяин, а «окупас» и заплатили не только мы, но и еще две пары. Поскольку мы оформляли квартиру через риэлтора, нам дали другую квартиру и деньги мы не потеряли, а вот нервов потратили тонну!

И самый прикол, который меня бесит, что в любое время, когда мы отсутствуем дома долгое время — сюда может кто-то залезть, поменять ключи и сказать, что он тут живет. Если подать в суд — потратите огромные деньги, но эти люди все равно имеют право жить в вашей квартире до 5 лет включительно. В Беларуси такого нет! Мы даже на ночь дверь не закрываем.

5. Цены на коммуналку. Особенно на электричество. Например: мы не были в Испании ровно месяц и неделю — платежка за свет пришла в размере 75€. Когда мы пользуемся кондиционером выходит около 250-300€ в месяц. Для меня это шок, хотя уже привыкаю к таким платежкам. Слышу мамин голос в голове «Выключайте свет — накапает, сами платить будете». Так вот — это страшилка не для белорусов, а для испанцев».

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