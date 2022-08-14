«Спецназ Путина»: миссия провалена 4 14.08.2022, 8:39

9,878

Российская пропаганда оказалась в центре масштабного скандала.

В Сети — скандал, который и представить в современной России трудно. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев в прямом эфире политического ток-шоу «60 минут» открыто угрожал убить немецкого военного корреспондента Bild Бьерна Штритцеля. Однако поддержки единомышленников — казалось бы, ожидаемой, — не встретил. И даже наоборот: на Журавлева ополчились по всем фронтам, и теперь ему придется держать ответ в Госдуме перед фракцией.

Корреспондентка «Новой газеты. Европа» Дарья Козлова рассказывает историю пропагандиста и «ура-патриота» Журавлева и объясняет, почему его осудили за слова в программе, которая не славится своей тактичностью.

— Я хочу этому нацику — а мне наплевать! — сказать, что мы все придем и всех вас убьем! — громко кричал Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» 5 августа.

Вспышку гнева спровоцировал продемонстрированный в программе отрывок эфира немецкого Bild. Если верить переводу «России 1», журналисты Bild в том сюжете возмущались, что российские пропагандисты регулярно называют их «нацистами». Высказал свое мнение и военный корреспондент Bild Бьерн Штритцель — он-то и взбесил Журавлева.

Всякий, кто смотрит «Россию 1», не заметил бы в этом событии ничего из ряда вон. На телеэкранах депутат Алексей Журавлев появляется так часто, будто для него это вторая работа. Только с начала лета он был гостем, как минимум, в 42 выпусках ток-шоу «60 минут». Выходить в эфиры ему не помешала даже поездка в Донецк — депутат вещал прямо с оккупированной территории.

Самые заметные цитаты своего председателя «Родина» регулярно публикует на странице во «Вконтакте»:

— Всем тем, кто сегодня там воюет — а это грузины там всякие, всякая нечисть — будет понятно, что вы сдохнете там, твари, либо вас там по суду все равно расстреляют, — говорил Журавлев в эфире шоу 9 июня, во время обсуждения смертных приговоров солдатам-британцам в «ДНР»;

— Не надо проводить референдумы! Это наши земли, исторические, какой референдум! — призывал аннексировать оккупированные территории депутат в эфире в конце июля.

Эти и другие высказывания Алексея Журавлева в телепередачах обычно сопровождают смех и одобрительные возгласы гостей шоу и его ведущих, Ольги Скабеевой и Евгения Попова. И угроза убийством иностранному журналисту, высказанная 5 августа, будто бы и не сильно выбивалась из общей канвы. Однако, в этот раз депутата попытался «притормозить» даже ведущий Попов.

— Алексей Александрович. Это журналист. Пропагандист. Так не надо. Не надо никого убивать. Вы угрожаете людям, прямо сейчас в нашей программе, — успокаивал депутата ведущий, пока тот продолжал бушевать.

Но, как выяснилось скоро, не только Попов заметил, что депутат перебрал с пафосом. Через несколько дней, когда когда отрывок выступления с угрозой заметили СМИ, Журавлева осудили во фракции ЛДПР в Госдуме. В официальном обращении его коллеги заявили, что слова, сказанные в эфире — частное мнение Журавлева, а угрозы убийством — «точно не метод партии». В сентябре действия Журавлева обсудят на общем собрании фракции.

Пришлось объясняться и ведущему Попову, которому привалило счастье иметь Журавлева в эфире в тот день.

— По-моему, Алексей Журавлев желал смерти не немецким пропагандистам, а иностранным наемникам, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы это было так, — убеждал Евгений Попов журналистов издания «Подъем». В том же разговоре Попов заверил коллег, что договорился с политиком, что тот больше никогда не будет никому угрожать убийством.

Дискуссия вокруг случившегося, однако, не утихла а разгоралась с новой силой. Главный ее вопрос: кто же такой этот депутат Журавлев, раз позволяет себе такое, а главное — почему же в этот раз его решили одернуть?

Сектант, националист и «патриот»

В конце июня депутат Алексей Журавлев отпраздновал свое 60-летие. Эту знаменательную дату заметили президент России Владимир Путин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко: депутат получил высокие благодарности за значительный вклад в реализацию государственной политики Российской Федерации.

Журавлев входит в число ультраправых политиков, которые в России после начала полномасштабной войны в Украине буквально дождались своего часа. Партия «Родина», которую он возглавляет, еще в начале десятых называла себя «спецназом Путина» и яростно эксплуатировала милитаристскую риторику. Сам Журавлев даже приходил на партийные съезды в камуфляже. После начала боевых действий в Украине в 2014 году он неоднократно посещал оккупированные территории в «ЛДНР».

Несмотря на боевитый образ, в армии Журавлев никогда не служил. Его карьера началась в Воронеже, в середине восьмидесятых, и, как писал журналист Владимир Тихомиров в «Огоньке», долгое время мало чем отличалась от карьеры обычного комсомольского активиста. После окончания института Журавлев начал работать в конструкторском бюро «Химавтоматика», где быстро занял место секретаря заводского комитета комсомола.

Кардинально жизнь политика изменилась в 1990-е после знакомства с Сергеем Романовым — основателем Союза Кулачных Бойцов России (СКБР) — спортивно-идеологической организации, которую некоторые тогда называли сектой (об этом, в частности, писала региональная пресса — ред.). Как рассказывал один из якобы участников СКБР журналистам еще в девяностые, на тренировках бойцы отправляли христианские и буддистские обряды, а чтобы пройти аттестацию, нужно было сначала «почти бесплатно» поработать на стройках. Журавлев в Союзе был «мастером», то есть одним из учителей.

Вместе с соратниками из СКБР в 1994 году Журавлев впервые начал заниматься электоральной политикой, правда, сначала не очень удачно: муниципальные выборы, на которых выдвигался его друг Сергей Казбанов, бойцы провалили. Однако участие в кампании все же сделало свое дело: бойцы получили предложение поработать в Воронежской городской администрации, в информационно-аналитическом отделе. Правда, долго они занимать свои места не смогли. Как утверждает Владимир Тихомиров, после того, как в прессе появились монологи якобы участников СКБР, которые сравнивали организацию с сектой, Кабзанова и Журавлева уволили.

Тихомиров писал еще об одном скандале, связанном с Журавлевым и Союзом кулачных бойцов:

когда Журавлев был заведующим экономическим отделом обкома комсомола в Воронеже, СКБР якобы получил «в подарок» от обкома комсомола крупную сумму денег. Из-за публикации этой информации политик даже подавал иск о защите чести и достоинства к издательскому дому «Коммерсант». Журавлев требовал взыскать с ИД и журналиста 1 млн рублей (в официальной биографии Журавлева на сайте партии «Родина» его сотрудничество с Союзом кулачных бойцов вообще не указано — ред.). Позже депутат иск отозвал.

Как бы то ни было, в 1996 году Журавлев был связан уже с другой патриотической организацией: его избрали главой Межрегиональной общественной организации «Русская община». Организация впоследствии влилась в «Конгресс русских общин» — проект, созданный будущим главой «Роскосмоса» и основателем партии «Родина» Дмитрием Рогозиным. Рогозин на тот момент был председателем «Конгресса». Алексей Журавлев занял пост его первого заместителя. На думских выборах 1999 года Журавлев стал представителем Рогозина, который выдвигался по одномандатному округу в Воронежской области от «Конгресса» и одержал победу.

С чего начиналась «Родина»

Партия «Родина» — заметная, фактически центральная веха в биографии Журавлева. «Родина» была основана в 2003 году правыми российскими политиками Дмитрием Рогозиным, Сергеем Глазьевым и Сергеем Бабуриным на базе нескольких патриотических структур. Как рассказывает политтехнолог Аббас Галлямов, партия планировалась исключительно как спойлерский проект, чтобы «перетянуть» лишние голоса у КПРФ и «Яблока» на выборах в Госдуму в 2003 году. Совершенно неожиданно эксперимент оказался эффективным, и партия набрала 9% голосов и получила 29 мандатов по партийным спискам. А то же «Яблоко» 5% барьер тогда так и не преодолело.

— Сначала партию создавали под конкретных игроков. Потом она превратилась в более общего спойлера, который немного ограничивал КПРФ. Хотя на самом деле мало на что мог повлиять, — говорит Галлямов. — Для Кремля она не была архиважной, скорее создавала видимость многопартийности.

В федеральных успехах партии Алексей Журавлев не участвовал, с 2001 по 2004 годы он продолжал работать в Воронежской областной администрации, в том числе как полномочный представитель экс-губернатора Владимира Кулакова в областной Думе, а также курировал выборы в регионе.

В думской кампании 2003 года Журавлев играл в Воронеже на два фронта. Политик одновременно возглавлял предвыборный штаб регионального отделения партии «Единая Россия» и курировал работу штаба блока «Родина». «Раздвоение» было не очень успешным, на тех выборах «ЕР» набрала в Воронежской области 25,85% голосов (при среднероссийском показателе 37,57%). Сразу после окончания парламентской гонки Журавлев начал «курировать» на выборах мэра Воронежа главу Коминтерновского района Ивана Образцова, но тоже неуспешно. Его кандидат набрал только 15% голосов и занял третье место (это же стало официальной причиной его отставки с должности полпреда).

Как рассказывали Тихомирову источники в «Родине», несмотря на неудачи, в 2004 году Дмитрий Рогозин всё же привлек Журавлева в Москву заниматься региональным партстроительством.

Причиной тому был внутрипартийный раскол: «Родину» покинул ее основатель Сергей Глазьев (его участие в президентских выборах в 2004 году однопартийцы не поддержали). Привлечение человека, который полностью бы зависел от Рогозина, давало тому ощущение стабильности. Однако проработал Журавлев на этой позиции недолго: в 2006 году «Родина» слилась с другими организациями в новую партию «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» и де-факто была несколько лет распущена.

Как объясняет политолог Иван Преображенский, на это было несколько причин. Для начала Кремлю не понравилась оппозиционная политика Сергея Глазьева, и фракцию в Госдуме у него решили отобрать (хоть из партии он и вышел). Кроме того, без Глазьева партия начала идти по пути с радикальной националистической риторикой. Ее апогеем стал предвыборный ролик на выборах в Московскую городскую думу 2005 года под названием «Очистим Москву от мусора»: речь в нем шла о выходцах с Северного Кавказа. В ролике также засветились лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин и кандидат в депутаты Думы генерал-майор Юрий Попов.

— С того момента Дмитрию Рогозину было де-факто запрещено напрямую участвовать в каких-либо политических проектах в России. Тем более, что тогда ходили разговоры, что он возможный кандидат в президенты, альтернатива Путину, что за него могут вступиться силовики, — объясняет Преображенский. — И этот момент Кремль напряг: использование запрещенной националистической риторики с такими амбициями. Так что Рогозина вскоре сделали представителем России при НАТО, а после он уже делал карьеру в правительстве и «Роскосмосе».

Однако через несколько лет партия «Родина» все же была помилована. В 2011 году Дмитрий Рогозин перешел в правительство и заявил, что предводитель «Справедливой России» Сергей Миронов устроил тогда рейдерский захват «Родины». Рогозин заявил о намерении вернуть ее обратно. Учредительный съезд новой «Родины» прошел в конце сентября 2012 года. Бессменным председателем «родинцев» с тех пор стал Алексей Журавлев. И даже если он и не получил в «Родине» полную власть (Преображенский настаивает, что контроль над партией до сих пор остается у Рогозина — ред.), то хотя бы стал ее лицом.

Как тогда предполагала «Русская служба BBC», возобновление работы ультрапатриотического объединения было связано с падением рейтинга Владимира Путина: движение должно было объединить его сторонников под новыми лозунгами «охранительного патриотизма». Однако политолог Константин Калачев указывает на то, что сейчас «спецназ Путина» проваливается на выборах раз за разом. У «Родины» нет своего электората, как нет и массовости. По мнению Калачева, эта попытка сделать ставку на турбо-патриотов потерпела провал. Однако с ним не согласен политолог Иван Преображенский, который называет партию проектом Рогозина, который пока отложен «в долгий ящик».

Нынешний соратник Журавлева по партии, а в прошлом депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Пахолков, называет председателя «Родины» человеком, который держит свое слово, хорошим лидером, а главное — настоящим патриотом. Пахолков, как и другие члены «Родины», выступает с ультраправых позиций и во время интервью долго рассказывает о том, что сейчас в Украине происходит «гражданская война», где воюют русские против русских, «забывших, кто они такие на самом деле».

— Журавлев всегда высказывал огромную поддержку русскому и российскому народу. Он человек, безусловно, склонный к самопожертвованию, — убеждает Пахолков. — Меня это даже немного пугает, потому что он даже на передовую может поехать. Мы с ним в Донбассе еще в 2014 году вместе были. Депутаты Госдумы, хорошие мишени. Казалось бы, не лезь на рожон. А он лез на рожон, его машина была дважды обстреляна (один раз такое действительно было, подтверждение второго случая «Новой газете. Европа» найти не удалось — ред.). Он считал, что так нужно.

Поддерживают «родинцы» Журавлева и в скандале на «России 1»: в партии уверены, что реакция Журавлева абсолютно нормальна. Так, руководитель исполкома «Родины» Алексей Рылеев заявил, что будет вместе с Журавлевым «уничтожать нацистов», а экс-кандидат в Госдуму от «Родины» Вячеслав Владимиров вспомнил стихотворение Константина Симонова «Убей его». Пахолков в разговоре с «Новой газетой. Европа» заявил, что немцы вообще должны быть благодарны за то, что в 1945 году Советский Союз Германию «не сравнял с асфальтом».

Производитель дыма

В Госдуме Алексей Журавлев работал с 2004 года — поначалу замом руководителя аппарата фракции «Родина». В 2007-м, когда «Родина» была распущена, он выдвигался на думские выборы от «Патриотов России», однако неудачно. Депутатское кресло политик получил только в 2011, пройдя по спискам «Единой России» через праймериз ОНФ.

В Думе Журавлев присоединился в фракции «Единой России». По закону, депутат может присоединиться к фракции партии, по списку которой он выдвигался в парламент, или присоединиться к любой фракции, если его партия не прошла по федеральному списку. Впрочем, депутаты могут и вовсе не присоединяться ни к каким фракциям. Но Журавлев выбрал «ЕР».

В парламенте Журавлев остался надолго: он продлил свой мандат сначала на выборах 2016 года, а потом в 2021 году. В тех выборах Журавлев участвовал как одномандатник «Родины», от Воронежской и Тамбовской областей. Оба раза «Единая Россия» не выставляла против него своего кандидата.

В Госдуме Журавлев сначала вошел в комитет по обороне, затем — в комитет по международным делам. С 2021 года политик занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне и входит в состав комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Кандидат в губернаторы Кировской области от «Родины» Федор Лугинин описывает Журавлева как искреннего, открытого, энергичного человека, который «будто объединяет в себе силу сразу нескольких людей» и чьи понятные патриотические принципы — в частности, поддержка традиционных семейных ценностей — заложены у него «в крови, генетически».

— Журавлева, кажется, интересуют все российские проблемы, — воодушевленно говорит Лугинин. — От совершенно местечковых, таких, как прохудившаяся крыша у пенсионерки бабы Мани, до глобальных наподобие Гособоронзаказа. В прошлом году он проехал 150 российских городов нашей родины — от Калининграда до Владивостока, — и в каждом регионе собирал обращения от граждан, чтобы заняться решением их проблем. Сейчас в этом списке, где было несколько сотен пунктов, уже практически ничего не осталось.

В Госдуме, однако, активность депутата так, как описывают ее сторонники Журавлева, кажется, никогда не проявлялась. С 2016 по 2021 годы Журавлев даже не состоял ни в одной фракции,

что, по словам политологов, с которыми говорила «Новая. Европа», должно было практически полностью купировать его возможности для полноценной работы. Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, заседавший вместе с Журавлевым в шестом созыве парламента, рассказывает, что депутат «никогда в Думе звездой не был», и тем более не был среди людей, которые определяют повестку парламента.

— Вспомнить о нем особо нечего, один раз только подрался с [экс-депутатом госдумы от «Единой России» от Чечни Адамом] Делимхановым. У Делимханова еще тогда золотой пистолет из кармана выпал, — вспоминает Гудков депутатские будни Журавлева, — Он фрик, который несет всякую чушь, такой же как [депутат Госдумы и координатор НОД] Евгений Федоров. Никто к ним никогда серьезно не относился. [Это] сейчас они злобные и опасные, потому что их политика стала в мейнстриме, а они сами стали куда более заметными.

Однако законодательные затеи депутата Журавлева хоть и не доходили обычно до стадии принятого закона, но регулярно попадали в новостные заголовки. Так, например, в прошлом году политик предложил организовать для мигрантов трудовые лагеря в Сибири и создать отдельный уголовный кодекс для иностранцев с более суровыми наказаниями. В 2015 году Журавлев выступил с инициативами начать маркировать бренды, которые сотрудничали в XX веке с фашистскими режимами и запретить браки с трансгендерами персонами. Ранее политик прославился попыткой продвинуть в Госдуме законопроект, который подразумевал лишение гомосексуалов родительских прав. О том, что исполнение такого закона не было бы возможно, говорила даже Елена Мизулина, на тот момент глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Аббас Галлямов называет инициативы Журавлева самопиаром, а его самого «производителем дыма» — человеком, который своей деятельностью только маскирует настоящий, неутешительный политический процесс.

— В реальной политике Алексей Журавлев полностью отсутствует, — уверен Галлямов.

Иван Преображенский выделяет еще несколько важных функций Журавлева. Все эти годы он в своем лице представляет партию «Родина», благодаря чему та продолжает сохранять регистрацию и обладает льготами на выборах — ее кандидаты могут не собирать подписи на выдвижение. Помимо этого, по словам политолога, Журавлев выступает в парламенте лоббистом, и представляет интересы предпринимателей, связанных со строительным, охранным и аграрным бизнесами (с такими фирмами Журавлева связывали еще в 90-е, а в 2009-2011 годах он был советником на тот момент губернатора Воронежской области и бывшего министра сельского хозяйства Алексея Гордеева — ред.), а также Дмитрия Рогозина.

— Законодательной деятельностью Журавлев почти не занимается. Но ему это и не нужно, достаточно просто участвовать в работе комитетов и комиссий и вносить часто совершенно минимальные, технические поправки — до того как законопроект перерастет в большую законодательную инициативу, — поясняет Преображенский.

Помимо лоббирования чужих интересов, Журавлев в качестве депутата «ходит в телевизор».

По словам Преображенского, для таких политических радикалов, как Журавлев, — это единственный формат, в котором Кремль разрешает им осуществлять деятельность, при условии, что критиковать действия власти они не будут. Помимо этого, в телевизоре можно повысить свою узнаваемость, получить дополнительный вес и тестировать какие-то идеи на населении.

Идеи иногда могут быть опасными. Такие, например, как убийство немецкого журналиста. Так что в попытки со стороны пропагандистов и депутатов от ЛДПР «откреститься» от Журавлева политолог ничего странного не видит и объясняет ее просто: «Угроза была озвучена не в тот момент».

— Совершенно необязательно политик получает какие-то темники, он может и от себя говорить, — рассказывает Преображенский. — Вся пропаганда — это пчелиный рой, обычно пропагандисты знают, что и когда говорить. Очевидно, что Журавлева занесло, потому что сейчас, наверняка, идут переговоры с немцами о судьбе «Северного потока-2». Лишний скандал, который дает повод прекратить любые отношения с Россией, сейчас Кремлю не нужен.

Впрочем удалять Журавлева с телеэкранов «за жестокость» никто не стал. Депутат вышел в эфир «60 минут» на следующий день после скандала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».