Ладутько лишится должности директора мотовелозавода из-за китайского мотоцикла 1 15.08.2022, 19:41

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Николай Ладутько

Николаю Ладутько будут искать пенсионную должность с «хомутом на шее».

Лукашенко во время визита 15 августа на ООО «МотоВелоЗавод» раскритиковал проваленные поручения по локализации производства и сказал заместителю председателя Минского горисполкома Надежде Лазаревич найти замену нынешнему директору предприятия Николаю Ладутько.

В прошлый раз Лукашенко посещал мотовелозавод в марте 2021 года. Уже тогда он говорил о важности увеличения локализации и создания собственного производства деталей и комплектующих. Во время визита 15 августа он констатировал, что никаких существенных изменений в плане импортозамещения не произошло.

— Вот, что я был год назад, то и осталось, — заявил Лукашенко. — Сюда надо искать молодого быстрого директора, а ему (Николаю Ладутько — Прим. ред) найти пенсионную должность, но тоже хомут на шею.

Чиновники из пула Лукашенко попытались оправдать низкие темпы локализации тем, что предприятие проводит модернизацию, ждет оборудование.

— Причина в том, что медленно шевелитесь. Медленно, а он (Ладутько — Прим. ред) уже бежать не может и не хочет. Ну зачем ему. Значит, внесешь кандидатуру лично, — поручил Лукашенко Надежде Лазаревич найти замену нынешнему руководителю ООО «МотоВелоЗавод».

Ранее Ладутько продемонстрировал Лукашенко «белорусский мотоцикл» производства мотовелозавода.

— Что тут свое?, — спросил Лукашенко.

— Свое? Дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей.

— Значит ничего своего, — перебил Лукашенко.

— Но мы делаем мелкоузловую сборку. Это тоже работа.

— Фара чья?

— Китайская.

— Щитки?

— Тоже.

— Двигатель?

— Двигатель китайский.

— Локализации здесь нет, — резюмировал Лукашенко. — Завтра санкции ввели, закрылось производство. Как будешь производить?

— Если закроется производство, то мы начнем делать щитки…

— Я знаю, как вы начали… А пресс-форму где возьмешь? А 30 тысяч где на пресс-форму возьмешь? А сколько времени, чтобы сделать?

— Александр Григорьевич, если закроется, поменяется конъюнктура. Там, где становится выгодно делать, мы делаем. Мы наметили план локализации.

— Я клоню тебя к тому, что мне твои эти сборки — как и по стране в целом — вот здесь сидят. Мы должны делать свое, — заключил Лукашенко.

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