Ладутько лишится должности директора мотовелозавода из-за китайского мотоцикла

Ладутько лишится должности директора мотовелозавода из-за китайского мотоцикла1
- 15.08.2022, 19:41
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Николаю Ладутько будут искать пенсионную должность с «хомутом на шее».
Лукашенко во время визита 15 августа на ООО «МотоВелоЗавод» раскритиковал проваленные поручения по локализации производства и сказал заместителю председателя Минского горисполкома Надежде Лазаревич найти замену нынешнему директору предприятия Николаю Ладутько.
В прошлый раз Лукашенко посещал мотовелозавод в марте 2021 года. Уже тогда он говорил о важности увеличения локализации и создания собственного производства деталей и комплектующих. Во время визита 15 августа он констатировал, что никаких существенных изменений в плане импортозамещения не произошло.
— Вот, что я был год назад, то и осталось, — заявил Лукашенко. — Сюда надо искать молодого быстрого директора, а ему (Николаю Ладутько — Прим. ред) найти пенсионную должность, но тоже хомут на шею.
Чиновники из пула Лукашенко попытались оправдать низкие темпы локализации тем, что предприятие проводит модернизацию, ждет оборудование.
— Причина в том, что медленно шевелитесь. Медленно, а он (Ладутько — Прим. ред) уже бежать не может и не хочет. Ну зачем ему. Значит, внесешь кандидатуру лично, — поручил Лукашенко Надежде Лазаревич найти замену нынешнему руководителю ООО «МотоВелоЗавод».
Ранее Ладутько продемонстрировал Лукашенко «белорусский мотоцикл» производства мотовелозавода.
— Что тут свое?, — спросил Лукашенко.
— Свое? Дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей.
— Значит ничего своего, — перебил Лукашенко.
— Но мы делаем мелкоузловую сборку. Это тоже работа.
— Фара чья?
— Китайская.
— Щитки?
— Тоже.
— Двигатель?
— Двигатель китайский.
— Локализации здесь нет, — резюмировал Лукашенко. — Завтра санкции ввели, закрылось производство. Как будешь производить?
— Если закроется производство, то мы начнем делать щитки…
— Я знаю, как вы начали… А пресс-форму где возьмешь? А 30 тысяч где на пресс-форму возьмешь? А сколько времени, чтобы сделать?
— Александр Григорьевич, если закроется, поменяется конъюнктура. Там, где становится выгодно делать, мы делаем. Мы наметили план локализации.
— Я клоню тебя к тому, что мне твои эти сборки — как и по стране в целом — вот здесь сидят. Мы должны делать свое, — заключил Лукашенко.