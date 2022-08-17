Мишутка попал в «десяточку» 2 Telegram-канал «СерпомПо»

17.08.2022, 10:11

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Дмитрий Медведев

Вовремя подоспел.

Вот человек – Медведев. Умеет выбрать момент, чтобы положить своё золотое слово на стол. Так, что окружающие только глаза таращат.

Вчера в Крыму прогремело три взрыва. Минобороны РФ говорит, что по крайней мере один из них – результат диверсии. Украина многозначительно молчит. Так что возникает подозрение, не являются ли взрывы результатом использования оружия, от которого наша армия не смогла защититься. И о котором не хотят говорить, готовя новые удары.

И в этот же день Медведев объявляет у себя в Теддиграме, что «обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне».

Молодец. Вовремя подоспел.

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