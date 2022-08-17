закрыть
17 августа 2022, среда, 10:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мишутка попал в «десяточку»

2
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 17.08.2022, 10:11
  • 4,256
Мишутка попал в «десяточку»
Дмитрий Медведев

Вовремя подоспел.

Вот человек – Медведев. Умеет выбрать момент, чтобы положить своё золотое слово на стол. Так, что окружающие только глаза таращат.

Вчера в Крыму прогремело три взрыва. Минобороны РФ говорит, что по крайней мере один из них – результат диверсии. Украина многозначительно молчит. Так что возникает подозрение, не являются ли взрывы результатом использования оружия, от которого наша армия не смогла защититься. И о котором не хотят говорить, готовя новые удары.

И в этот же день Медведев объявляет у себя в Теддиграме, что «обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне».

Молодец. Вовремя подоспел.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип