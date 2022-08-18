Сколько на самом деле мяса содержится в белорусской тушенке 5 18.08.2022, 9:15

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Журналисты провели «полевое» расследование.

Состав тушенки всегда плюс-минус одинаковый, по крайней мере что-то похожее на говядину есть в каждой банке. К мясу добавляются специи, овощи, вода, в некоторых случаях — консерванты, животный жир, субпродукты. Вроде все просто, но в магазине глаза разбегаются: разные производители, цены, стандарты. Голову ломаешь минут десять, а по возвращении домой твой выбор не одобряют даже всеядные коты.

Журналисты onliner.by в очередной раз взяли на себя потребительское бремя и приступаем к изучению тушенки.

Сегодня производители играют со шрифтами, рисуют на этикетках все более красивых и счастливых коров, меняют упаковку, мутируют содержимое и мудрят с рецептурой. В общем, конкурируют.

Потребитель тоже наловчился, чтобы не играть в рулетку в консервном отделе, ищет на банке ту самую заветную фразу — «Массовая доля говядины при закладке». Цифры встречаются интересные. Кто-то еле дотягивает до 60%, другие экземпляры близки к идеалу. Вопросов к этим цифрам хватает: все же состав играет роль поважнее, да и мясо на сковороде улетучивается. Поэтому для теста мы ввели новый и, наверное, самый важный параметр для «конечника» — масса мяса и только мяса. Жиры будем выпаривать, говядину — подогревать, а шкуры и другие странные части коровы — выкидывать.

Оббегаем несколько ближайших магазинов, где сметаем все, что называется тушенкой или притворяется ей, и начинаем новый мегабатл. На столе восемь претендентов от разных заводов.

1. «Сибирская», 3,99 рубля за 340 граммов

Произведена эта баночка в Слониме. В глаза сразу бросается состав в девять строчек с так называемой комплексной пищевой добавкой. Все перечислять не будем, скажем лишь, что тут у нас и усилитель вкуса, и загустители, и регулятор кислотности. Что в глаза не бросается, так это те самые ориентиры с процентами. Общий вес — 340 граммов, с нашими неповеренными весами сходится почти один к одному. Срок хранения — 2 года.

Говядина здесь вываливается кусками, а не одним монолитом. Бычьих хвостов не замечено, зато хорошо видны жир и лук. Держим мясо на сковороде в течение пяти минут и выпариваем все ненужное. Остается чистая говядина. Содержимое банки похудело с 338 граммов до 148. То есть для употребления останется 43,8% говядины от общего веса.

2. «Говядина по-белорусски», 4,29 рубля за 338 граммов

В Березе решили добавлять в консерву пшеничную муку — так сразу и не поймешь для чего. Оказывается, для связки. Говядины тут чуть больше половины — 61%. Само мясо не похоже на что-то цельное. Поработав вилкой, вы едва ли сможете насадить на нее хоть один нормальный кусок, все разваливается и рассыпается. Весы показывают чуть меньше, чем указано на банке, — 331 грамм. Спишем это на погрешность. Срок годности — 3 года.

Странная мутновато-белая жижа, какие-то едва заметные гранулы — тушенка с ходу настораживает своим содержимым. На огне она ведет себя странно и превращается в кашу, а то, что должно было испариться, собирает все в одну кучу. Остается 201 грамм (59,5% от общего веса), но говорить, что это чистое мясо, мы не будем.

3. «Гервяты», 5,75 рубля за 338 граммов

Пока что самый незамысловатый состав: говядина (закладка — 81%), жир-сырец (10,6%), лук, соль и несколько видов перца. Производитель не только утоляет голод покупателей, но и завлекает туристов в регион. Похвально.

С перцем не обманули, его видно не вооруженным глазом. Срок хранения — 2 года. Пять граммов простительного недобора никак не влияют на общую массу — тушенка выглядит как классическая тушенка. Крупные куски после сковороды никуда не деваются — остается 205 граммов (61,8%) чистого удовольствия.

4. «Гродфуд», 13,59 рубля за 500 граммов

Мяса в банке много, вкус хороший, но попадаются кусочки жил и прочие ненужности. Тушенка упакована в стеклянную банку. С одной стороны, это удобно, потому что ты сразу видишь, что внутри, с другой — такие банки крайне неудобны в перевозке, всегда есть шанс, что на какой-то степной кочке она разобьется. Срок хранения — 3 года.

С составом тут тоже не мудрили: 97,5% мяса при закладке, специи, лук, лавровый лист. После прожарки на руках у вас останется 301 грамм чистой говядины (60,7% от общего веса).

5. «По-оршански», 3,75 рубля за 340 граммов

Производитель — Калинковичский мясокомбинат. Обещают не менее 55% основного продукта. Состав схож с прошлыми кандидатами: говядина, жир-сырец, вода… Последней, кстати, оказалось действительно много, мясо плавало в банке, а жира, который заполняет верхний слой, практически не было. Срок годности — 3 года.

От 334 граммов на сковородке остается 58,1% всего содержимого, или 194 грамма говядины.

6. Тушенка из России, 4,75 рубля за 250 граммов

К российской тушенке мы подходили с осторожностью, несмотря на производство по ГОСТу. Упаковка — как у паштетов, можно обойтись без открывашки. А вот содержимое… Лучше бы это был паштет. В Новгородской области либо какие-то неправильные коровы, либо сильно правильные экономисты. Субпродукты видны невооруженным глазом, а некоторые по величине превосходят куски мяса. Дно упаковки завалено жиром.

После разморозки у нас на тарелке должно остаться 58% говядины с учетом жира, иначе никакой это не ГОСТ и не высший сорт. После термической обработки и выжимки всех соков 245 граммов продукта уменьшились в два раза (125 граммов говядины, или 51%). Ощущение во рту — как будто жуешь веревку.

7. «Бетпак», 6,65 рубля за 338 граммов

Еще одна тушенка по ГОСТу, но уже белорусская. Жил в ней не так много, но встречаются. В составе ничего лишнего, так сказать, классика: мясо, жир, специи. Производитель уверяет, что запихал в банку 97,5% говядины.

Мясо вываливается на тарелку одним куском. Все 338 граммов оказались на месте. Убираем воду, жиры, и у нас остается 187 граммов говядины, или 55,3% от общей массы. При взгляде на это чудо не возникает сомнений, что продукция соответствует требованиям ГОСТа (процент мяса и жира в тушенке высшего сорта должен быть не менее 58%). Скорее всего, была погрешность в замерах либо не повезло с банкой.

8. «Сочная» (ОМКК), 3,45 рубля за 325 граммов

Помимо самой говядины, тут присутствуют свинина, куча «ешек» и специй. Запаха тушенки не ждите, но продукт и не позиционирует себя как таковой — просто стоит на одной полке. Массовая доля мясных ингредиентов по закладке — 61%. Срок хранения — 3 года.

Опять же за считаные минуты почти 200 граммов продукта куда-то испаряются. В кашу или макароны уйдет лишь 134 грамма мяса (41,2%). Вкус перца здесь перебивает все, так что на многое не рассчитывайте.

Заполняем данными таблицу и выносим на всеобщее обозрение.

Как видим, масса мяса в тушенке после минимальной разморозки и испарения влаги в некоторых случаях уменьшается в 2 раза. Если переводить на рубли, будет больно. Открыв консервы, вы можете обнаружить большой слой застывшего жира, так как использовалось далеко не постное мясо. Это будет видно и по указанному на упаковке проценту жира.

Состав у всех по большей части одинаковый. Консерванты и загустители встречаются регулярно, хоть и не везде. В этом сегменте хорошо работает соотношение цены и качества. Чем дороже банка, тем выше вероятность остаться сытым и счастливым. Покупая дешевые варианты, вы должны быть готовы ко всему.

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