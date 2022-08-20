Момент атаки беспилотника-камикадзе на штаб Черноморского флота в Севастополе попал на видео 20.08.2022, 10:55

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Над российским штабом поднялся столб дыма.

В субботу утром, 20 августа, в оккупированном Севастополе раздался взрыв в районе штаба Черноморского флота РФ. Как выяснилось, в крышу здания штаба влетел беспилотник-«камикадзе».

Полет беспилотника и момент попадания попали на видео. Колоритные кадры сняли и выложили в сеть очевидцы.

«Что, штаб флота бомбят?» – удивленно говорит автор видео.

Так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развозжаев утверждает, будто на крышу здания штаба упал беспилотник. Он шел низко, поэтому средства ПВО не смоги его сбить.

У штаба работают экстренные службы. По словам Развожаева, подходы и подъезды к зданию «по понятным причинам» перекрыты полицией.

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