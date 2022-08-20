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«Порошок стал дороже на 20%, гречка — на 26 с половиной»

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  • 20.08.2022, 12:43
«Порошок стал дороже на 20%, гречка — на 26 с половиной»

Как изменились цены в супермаркете «Виталюр» в крупном белорусском райцентре.

Читатели ex-press.by продолжают сравнивать цены на продукты и повседневные товары. В этот раз они обратили внимание на ценники в супермаркете «Виталюр» в марте, мае и августе. За это время капуста и подгузники подешевели, а лук и шампиньоны — подорожали.

В марте порошок «Tide» стоил 23,99 рубля, за 5 месяцев цена на него выросла на 6 рублей (20%) и составила 29,99 рубля.

Гречка выросла в цене с 3,99 рубля до 5,43 рубля (на 26,5 %).

Подсолнечное масло «Золотая семечка» подорожало с мая на 1 рубль (13,4%) с 6,49 рубля до 7,49 рубля за 1 литр.

Масло «Слобода» в марте стоило 5,39 рубля, в августе цена выросла на 1,60 рублей (22,8%) и составила 6,99 рубля.

За 48 штук подгузников «Pampers» (5 размер) в марте борисовчане отдавали 110,55 рубля, а в августе цена на одноразовые трусики упала до 85 рублей (23%). Скорей всего, это связано с мартовскими санкциями и ростом цен в тот период.

Килограмм красного перца в марте стоил 17,99 рубля. В мае цена упала до 14,99 рубля (на 17%). В августе за овощ придется отдать 12,79 рубля, это на 2,20 рублей меньше по сравнению с маем (14,7%). За 5 месяцев перец упал в цене на 29%.

Зато за 5 месяцев подорожали шампиньоны — с 7,99 рубля до 8,99 рубля (11, 2 %).

Огурец упал в цене с 5,57 до 2,29 рубля. Овощ стал дешевле на 3,28 рубля (59%).

Томат с 10,99 и 11,99 подешевел до 4,71 рубля (на 57,2% и 60,8% соответственно).

Капуста также стала дешевле: с 3,29 рубля до 2,99 в мае (9,2 %) и до 1,14 рубля за килограмм в августе (61,9%). За 5 месяцев цена упала на 65,4%.

За килограмм свеклы в августе покупатели отдают 1,71 рубля, что на 1,28 рубля меньше (25,2%), чем в мае, и на 28 копеек больше по сравнению с мартом (16,4%).

Лук стал менее доступным и подорожал с 1,57 рубля за килограмм до 2,99 (47,5%) рубля за красный и до 2,76 рубля за белый (43,2%).

Килограмм картофеля в марте продавали за 1,40 рубля (в мае — за 4,99 рубля за ранний урожай), в августе — за 1,57 рубля. Разница за 5 месяцев составила 11%.

Цена на морковь практически не поменялась. Так по сравнению с мартом килограмм подорожали на 2 копейки (1,3%) — с 1,55 до 1,57 рубля.

И напоследок творожок. За 350 граммов творога «Савушкин продукт» рассыпчатого (2%) в марте вы бы отдали 2,40 рублей, за 5% — 2,43 рубля, за 9 % — 2,61 рубля.

За 5 месяцев цена выросла: на 12,4 %, на 16,2 %, на 17,4 % и составила 2,75 рубля, 2,90 рубля и 3,16 рубля соответственно.

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