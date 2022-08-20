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До скольки можно шуметь в квартире?

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  • 20.08.2022, 18:45
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До скольки можно шуметь в квартире?

Есть несколько важных аспектов.

До скольки можно шуметь в квартирах? Куда обращаться, если соседи постоянно шумят? Как наказываются нарушители? Какого размера штрафы за нарушения правил пользования жилым помещением? Realt.by разбирается с этими и другими вопросами.

В какое время шуметь запрещается?

Этот вопрос регулируется сразу двумя правовыми законодательными актами. В постановлении совета министров № 399 от 2013 года сказано, что с 23 до 7 часов жильцы не должны совершать действия, создающие вибрацию и шум. Это касается и игры на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, использования пиротехнических средств, выполнения бытовых ремонтных работ и другого. Ночью уровень шума не должен превышать 60 децибелов, поэтому пользоваться телевизорами, радиоприемниками и другими громкоговорящими устройствами можно только при условии уменьшения звука.

В постановлении совета министров № 384 освещается вопрос о проведении ремонтных работ или перепланировке квартир. Из-за того, что такой тип шума больше связан с вибрациями и сильными звуковыми волнами, которые могут приносить дискомфорт остальным жильцам, данные работы могут проводиться только в будние с 9 до 19 часов. В праздничные и выходные проведение строительных работ запрещено.

Что делать, если соседи шумят в неположенное время?

Конечно, можно попробовать договориться с шумящим соседом, предложить ему альтернативные варианты решения вопроса, однако если полюбовно вы все-таки не приходите к общему решению, то лучше обратиться за помощью к исполнительным органам — вызвать участкового или отправить жалобу в ЖЭС. Хотя в последнем случае есть несколько нюансов:

- лучше всего бороться с нарушителями в компании. Вряд ли сильный шум мешает только вам, поэтому лучше всего написать вместе с соседями коллективную жалобу (они рассматриваются в обязательном порядке);

- необходимо предоставить доказательства совершения нарушения. Например, можно снять шум на видео. При этом важно, чтобы отображалось время суток;

- эффект внезапности поможет милиционерам определить, в какой квартире шумят. Сосед, который не ожидает, что на него вызвали участкового, не сможет быстро избавиться от шумной компании. В противном случае — вас могут привлечь к административной ответственности за ложный вызов.

Как наказываются нарушители?

Нарушители в такой ситуации привлекаются к административной ответственности в виде штрафа. Кроме этого, в Жилищном кодексе Беларуси указано, что жильцы, которые в течение года три и более раз привлекались к административной ответственности за нарушение правил пользованиях жилыми помещениями, могут быть выселены в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.

Каких размеров штрафы выписываются нарушителям?

Размер штрафа устанавливается в соответствии с базовой величиной (в 2022 году она составляет 32 рубля):

- за шум и вибрацию с 23 до 7 часов, к которым, например, относятся игра на музыкальных инструментах, громкая речь и пение, шум от ремонта или создаваемый животными шума, − от 2 до 10 базовых величин;

- если шум и вибрация совершены повторно в течение года — от 10 до 30 базовых величин;

- за шум и вибрацию в ходе перепланировки и ремонтных работ в выходные и праздничные дни, а также в рабочие дни с 19 до 9 часов — от 4 до 10 базовых величин;

- за шум телевизора, радио в любое время при нарушении покоя других граждан в жилом доме — до 20 базовых величин;

- за шум, сопровождающийся нецензурной речью и другими действиями, неуважительными по отношению к обществу, − от 2 до 30 базовых величин.

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