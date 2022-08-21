«Люди прощались с жизнью» 21.08.2022, 18:32

1,366

Пассажирка рассказала, что происходило на борту рейса Анкара — Москва во время экстренной посадки в Минске.

В самолете Turkish Airlines, который вчера по пути из Анкары в Москву совершил экстренную посадку в Минске, могла произойти разгерметизация салона, а произошло это в районе Вильнюса. О происходившем в это время на борту рассказала в соцсетях одна из пассажирок рейса.

Накануне ночью в Национальном аэропорту «Минск» совершил незапланированную посадку борт TK7968 Turkish Airlines, летевший из Анкары в Москву. В службе поддержки авиакомпании сообщили о возможных технических неисправностях, пассажиры рассказывали о возгорании на борту и о том, что в салоне резко упало давление.

Блогер @sweet_shanechka, летевшая этим рейсом, описала в Twitter, что происходило в самолете, а потом в аэропорту, во время внештатной ситуации.

Она показала на карте маршрут, которым самолет летел из Анкары, огибая Украину и Беларусь.

Рассказываю!



На эмоциях, спутано, с ошибками, как умею!



Короче, мы летели из Анкары в Москву вот таким вот маршрутом. И когда уже пролетали Вильнюс, вдруг включился свет, забегали стюардессы и стюарды паникующие и повыпадали маски. Я спокойно надела маску, люди тупили. https://t.co/tgzbdtw2X0 pic.twitter.com/Hdfn3x1HPc — katzemutter 💙💛 (@sweet_shanechka) August 20, 2022

— И когда уже пролетали Вильнюс, вдруг включился свет, забегали стюардессы и стюарды паникующие и повыпадали маски, — рассказала девушка.

Сотрудники объяснили, что произошла разгерметизация салона и нужно сидеть в масках, а они будут пытаться все уладить, продолжает пассажирка: «Дальше пошел какой-то дым или газ, стюардессы стали ходить с какими-то аквалангами и балонами газа. Люди начали прощаться с жизнью».

По ее словам, она оказалась «единственной любопытной» на весь самолет и всю дорогу следила за маршрутом по карте на GPS. Заметив, что после разгерметизации самолет резко свернул в сторону Минска, девушка сразу заподозрила, что там предстоит аварийная посадка, и оповестила об этом остальных пассажиров.

— Дальше нам сказали всем посгибаться с масками и лететь согнутыми, спрятав головы, в темноте. Было весело! — делится блогер.

Приземление прошло благополучно, но после этого пассажирам предстояла долгая томительная ночь в аэропорту. Сотрудники авиакомпании объяснили, что проделать оставшийся путь до Москвы придется своим ходом, причем «билетов всем не хватит точно». Но, возможно, впоследствии удастся получить компенсацию на сайте Turkish Airlines.

Автору блога удалось купить билет до Москвы на 11 часов того же дня. Она похвалила минский аэропорт, где ей пришлось коротать несколько часов до отправления рейса:

— Купила стаканчик пломбир: 2 белорусских рубля — это всего 48,5 рублей! Выгодно, пломбир хороший! У нас бы стоил 80-100 в супермаркете обычном, а в аэропорту так вообще 120-150, — написала девушка.

К слову, другие пассажиры рейса тоже жаловались в Twitter, что вынуждены были всю ночь провести в минском аэропорту без еды и воды. Писали они и о том, что им пришлось самим купить дорогие билеты из Минска в Москву в надежде когда-нибудь потом получить компенсацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».