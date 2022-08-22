Мнение: Дугин стал жертвой кремлевских разборок Telegram-канал «Сито Сократа»

22.08.2022, 7:48

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Лубянка рубит — ГРУшные щепки летят.

Пресловутый «русский мир» – беспробудное царство Танатоса. Это аксиома, не вызывающая ни малейших сомнений после тех ужасов, которые российские головорезы учинили на территории сопредельных стран. Врываться на чужую территорию, убивать, взрывать, насиловать, гадить, растаптывать человеческое достоинство – норма для его разносчиков. У данной ущербной доктрины есть свои отцы-вдохновители, в число которых входит расчеловеченный маргинал Александр Дугин.

Каждый божий день сотрудник ГРУ, рекламирует прелести террора и насилия. «Убивать, убивать и убивать, больше никаких разговоров не должно быть, я как профессор так считаю», – кредо Дугина. Начали резко, значит, останавливаться нельзя. Даешь Третью мировую!

Оно-то, конечно, благостно и отрадно ежедневно испражняться на трагедии миллионов людей и глумиться над тысячами погибших, пока тебя лично это не касается. Лицемерная риторика Дугина уже давно набила оскомину в Кремле. Если ранее ходили слухи, что фашиствующий евразиец чуть ли не alter ego Путина, то по мере осознания краха «спецоперации» в Украине он со своей болтовней стал восприниматься как токсичный нежелательный элемент.

Те, кто следит за выступлениями и контентом телеграм-канала Гельевича, отметили, что с началом лета он как-то припал. Все меньше аналитических выкладок и бесконечный поток бреда в стиле фэнтези и стимпанка. Стало заметно, что покровители от него отвернулись, и Дугин с его садистскими предложениями по захвату мира, перестал быть интересен. В Кремле осознали, что Дугин и ему подобные, более примитивные пропагандисты вроде Симоньян или Скурлатова, портят воздух настолько сильно, что даже дружба с Казахстаном и Беларусью трещит по швам. Путин поставил Лубянке четкую задачу зачистить инфополе от подобных недоразумений. В ФСБ, погоревшем в Украине из-за главы 5-й службы Беседы, все быстро взяли под козырек и начали реабилитироваться.

Сначала замолчал Кадыров. Потом бешеный Медведев начал усердно удалять свои агрессивные твиты и облагородил телегу. На прошлой неделе ФСБ взялось чистить медиа-группу «Патриот» Пригожина. Все это – признаки скорой ликвидации самого большого лузера 2022 года – министра Шойгу. Тувинец развалил МО и ГРУ, и на него нужно повесить крушение планов «СВО». Он – главная мишень людей Патрушева, и скоро оленевода-преемника ждет судьба Линь Бяо. Вот и черную метку уже выписали.

20 августа произошел подрыв Land Cruiser Prado, принадлежащего аффилированному с ГРУ идеологу Дугину. Но вместо «профессора» за рулем оказалась его дочь Дарья Платонова. Это большая осечка. Дочь Дугина – третьесортная фигура и явно не была интересна Лубянке. Хотя папаня много сил и средств инвестировал в раскрутку своего Z-чада, процесс шел необнадеживающе. Говорить о том, что Дугина-младшая была некой иконой рашистского движения – огромное преувеличение. Шумиха вокруг ее подрыва – искусственная. С одной стороны, в ФСБ недовольны, что облажались и ликвидировали по сути ноу-нейма вместо искомой мишени. Чекисты чешут репы, почему Дугин с дочерью обменялись машинами? Но поскольку дело сделано, то теперь решили кошмарить Шойгу тем, что есть. Параллельно идет тестирование темы восприятия «красных линий» в российском обществе.

Завывания разнообразной шушеры на тему «украинского следа» и «центров принятия решений» походят на волнения песка на дне моря. Путин обдумывает шаги, как вылезти из капкана «СВО», а потому ему нужно и дальше глушить погорелую Z-партию и бардов «спецоперации».

Возвращаясь собственно к инциденту, то тут некий парадокс. По идее он должен был вызвать радость в глазах Дугина. Наконец-то его семейство тоже на практике окунулось в прославляемую им геенну «русского мира». Произошел сакральный акт жертвоприношения в храме Танатоса. Но на лице философа нарисовалось нечто иное, заставляющее усомниться в его вере в свои же идеи.

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