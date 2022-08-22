Задержали минского ресторатора вместе с семьей 22.08.2022, 12:19

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Сергей Миргородский

Сергей Миргородский владеет двумя ресторанами в Минске.

Оба находятся на улице Революционной — рестобар «Дом» и нео-бистро «Умами». На этой же улице находится и ГУБОПиК.

Сергею 57 лет. Помимо упомянутых ресторанов, он держит сеть кулинарных лавок по Минску «Уха из петуха», пишет «Наша Нiва».

Если верить сообщению канала силовиков, его задержали за участие в протестах 2020 года вместе с 55-летней женой Аллой и 24-летним сыном Серафимом.

Заведено ли против них уголовное дело, неизвестно.

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